NIKOLA - Neues Drama à la Wirecard?

Nikola Corp. Registered Shares o.N. - WKN: A2P4A9 - ISIN: US6541101050 - Kurs: 32,130 $ (NASDAQ)

Die Nikola-Aktie fährt im September Achterbahn: Erst sorgt eine Meldung über eine Kooperation mit General Motors zu einem massiven Kurssprung von in der Spitze 66 %, dann brachten Betrugsvorwürfe die Aktie massiv zu Fall (siehe Ist Nikola nur ein "Ozean der Lügen"?). Zum Beginn der neuen Woche überschlagen sich die Meldungen wieder. Laut der Wirtschaftsagentur Bloomberg verteidigt sich Nikola in einer E-Mail gegen die Betrugsvorwürfe, während sich das Unternehmen sowie die Analystenhäuser auf einen Rechtsstreit vorbereiten. Im europäischen Handel fährt die Aktie heute Achterbahn. In der Spitze verliert das Papier auf Tradegate heute nochmals 15 %, erholt sich anschließend aber wieder um 19 %. In der Spitze hat der Wert vom Septemberhoch bis zum heutigen Tagestief 51 % an Wert verloren.

Realtime Intradaychart (Börse Tradegate in Euro):

Nikola Corp. TradegateFinger weg von dieser Aktie

So lange Unklarheit über die erhobenen Vorwürfe herrscht, bleibt die Aktie höchstens für hartgesottene Trader attraktiv, die im hochvolatilen Handel kleine Strecken mitnehmen möchten. Die Aktie ist nun endgültig zum Zocker-Papier geworden. Kommt es heute zum Kursrutsch unter 29 USD, könnten weiter fallende Notierungen in Richtung der Unterstützungsbereiche bei 20 und 15,00 - 16,20 USD folgen.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt testen!

Erst bei einer Rückkehr über 43 USD würde sich das angeschlagene Chartbild etwas entspannen. Dann wäre Platz für eine Kurserholung bis 54 - 55 USD und später ggf. 76 - 78 USD. Bis dahin bleibt das Papier uninteressant für Anleger.

Auch interessant:

E.ON - Gefährliche Phase für Investoren

Nikola Corp. Registered Shares o.N.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)