NordLB belässt Deutsche Post auf 'Halten' - Ziel 26 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Halten" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Eckdaten zum ersten Quartal seien belastet worden vom Coronavirus und der Neuausrichtung der StreetScooter-Aktivitäten, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Viruskrise bleibe die Unsicherheit über konjunkturelle Folgen hoch. Auch wenn die Post im Management gut aufgestellt sei, erwartet er einige Bremsspuren im Zahlenwerk des Logistikkonzerns./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 09:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 09:33 / MESZ

