Nordrhein-Westfalen betraut Kühne+Nagel mit Verteilung von Impfstoff

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel ist von Nordrhein-Westfalen mit der Verteilung des Corona-Impfstoffes beauftragt worden.

Die Impfstoffdosen werden in das vom Unternehmen betriebene zentrale Verteilzentrum des Bundeslandes geliefert, in kleinere Mengen umgepackt und täglich an 53 Impfzentren sowie weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens in Nordrhein-Westfalen ausgeliefert, wie Kühne+Nagel am Dienstag mitteilte.

