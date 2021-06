NUCOR - Einfach beeindruckend!

Nucor Corp. - WKN: 851918 - ISIN: US6703461052 - Kurs: 100,107 $ (NYSE)

Im US-Wunschanalysenvideo vom 5. Mai und anschließend auch in einem extra Streampost auf unserer Tradingplattform Guidants ging ich ausführlich auf das Big Picture der Aktie von Nucor ein. Ein Ausbruch über einen dermaßen wichtigen Widerstand (siehe Chart weiter unten) hat es aus charttechnischer Sicht auch verdient, so besprochen zu werden. Und erfreulicherweise entwickelt sich der Stahltitel seither wunderbar entlang des Prognosepfeils.

Die bereits in der Vorwoche eingeleitete Schwächephase war also durchaus erwartet worden. In dieser Woche verschärft sich die Korrektur zur Unterseite. Was ist nun wichtig?

Im Idealfall endet die Schwächephase nun bereits im Bereich des Zwischentiefs bei 94,86 USD und die Aktie nimmt die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder auf. Langfristig sind Kurse um 150 USD vorstellbar. Wer noch noch nicht an Bord ist, schaut folglich, ob sich in Kürze Stabilisierungstendenzen um 95 USD ergeben. Nach einer bullischen Wochenkerze könnten sich gute Neueinstiege ergeben. Das Traumszenario wäre natürlich ein Pullback an die Ausbruchsmarke bei 83,56 USD. Spätestens von dort aus sollte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung seit März 2020 fortsetzen.

So oder so bietet sich derzeit weiterhin ein sinnvoller Stopp nur unter dem Tief bei 75,60 USD an. Ist eine solche Absicherung weiter entfernt vom Einstiegslevel, müssen Positionsgrößen kleiner ausfallen. Am übergeordneten Fahrplan halte ich weiter fest.

Fazit: Die Nucor-Aktie befindet sich in einer wichtigen langfristigen Ausbruchsbewegung und über 83,56 USD im Bullenmarkt. Die aktuelle Schwächephase endet im Idealfall bereits um 95 USD, spätestens aber sollten sich die Käufer im Bereich des Ausbruchslevels bei 83,56 USD wieder zeigen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 20,14 29,85 25,15 Ergebnis je Aktie in USD 2,36 12,36 5,59 KGV 42 8 18 Dividende je Aktie in USD 1,61 1,62 1,63 Dividendenrendite 1,61 % 1,62 % 1,63 % *e = erwartet

Nucor-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)