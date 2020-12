Nucor erhöht die Ausschüttung das 48. Jahr in Folge

Die amerikanische Nucor Corporation (ISIN: US6703461052, NYSE: NUE) steigert ihre Quartalsdividende um 0,62 Prozent auf 0,405 US-Dollar je Aktie. Dies ist die 191. Quartalsdividende in Folge, die Nucor an die Investoren ausschüttet.

Die Auszahlung erfolgt am 11. Februar 2021 (Record date: 31. Dezember 2020). Seit der ersten Dividendenzahlung im Jahr 1973 erhöhte Nucor die Dividende in jedem Jahr. Auf das Jahr hochgerechnet werden derzeit 1,62 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 54,80 US-Dollar (Stand: 3. Dezember 2020) einer Dividendenrendite von 2,96 Prozent.

Die Nucor Corporation aus Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ist einer der größten Stahlproduzenten in den USA. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 zum 3. Oktober 2020 lag der Umsatz bei 14,88 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 17,46 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 322,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,16 Mrd. US-Dollar), wie am 22. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 2,63 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 16,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Dezember 2020).

Redaktion MyDividends.de