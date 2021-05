O'REILLY AUTOMOTIVE - Jetzt auf diese Marken achten!

Das Anfang April vorgestellte Abstauberszenario für die Aktie von O'Reilly Automotive erwies sich insofern als Reinfall, als dass die Aktie bereits am Folgetag das bärische Signal konterte. Die Abstauberlimits knapp unter der Marke von 500 USD griffen folglich nicht. In der Spitze erreichte der Wert sogar Kurse über 560 USD, ehe er in eine Konsolidierung abkippte.

Die Bullen haben nun ein großes Problem, denn die Rally ohne nennenswerte Pausen hinterlässt kaum belastbare Unterstützungen. Da die Stimmung inzwischen gedreht hat, wird es schwer werden, den Wert schnell wieder aufzufangen. Eine Aufwärtstrendvariante seit Februar steht bereits unter Beschuss. Fällt sie, bietet der EMA50 in Verbindung mit einem Zwischentief bei 527,00 bis 524,47 USD potenziell Halt. Darunter könnte es unschön für die Bullen werden und die Zielzone aus dem April zwischen 496,61 und 487,90 USD im Sinne eines klassischen Pullbacks angelaufen werden. Dort würden sich sehr gute mittelfristige Chancen bieten. In Kürze dürfte dort auch der EMA200 aufschlagen.

Verteidigt die Aktie dagegen den Aufwärtstrend und steigt sie über den kurzfristigen Abwärtstrend, wäre erneut das Allzeithoch bei 568,62 USD erreichbar.

Aus fundamentaler Sicht ist der Titel mit KGVs um die 20 angesichts eines erwartenten Gewinnwachstums im hohen einstelligen Bereich 2021 und 2022 eher in die Kategorie teuer einzuordnen. Die hohen zweistelligen Zuwächse im ersten Quartal 2021 bei dem Autoersatzteileanbieter dürften nicht wiederholbar sein.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 11,60 12,06 12,59 Ergebnis je Aktie in USD 23,53 25,69 27,82 Gewinnwachstum 9,18 % 8,29 % KGV 23 21 19 KUV 3,2 3,1 3,0 PEG 2,3 2,3 *e = erwartet

O'Reilly-Automotive-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)