Old Republic kündigt Dividende für das vierte Quartal an

Der amerikanische Versicherer Old Republic International Corporation (ISIN: US6802231042, NYSE: ORI) zahlt eine Dividende in Höhe von 22 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal 2021 aus. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 15. Dezember 2021 (Record date: 6. Dezember 2021).

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,88 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 25,85 US-Dollar (Stand: 24. November 2021) 3,40 Prozent. Das Unternehmen aus Chicago zahlt seit 80 Jahren ununterbrochen eine Dividende aus. In den letzten 40 Jahren wurde die Ausschüttung jährlich angehoben. Unter dem Dach der Holding Old Republic International Corporation operieren verschiedene Versicherungskonzerne. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,01 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,95 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 28. Oktober 2021 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 88,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 246 Mio. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 31,15 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 7,98 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. November 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de