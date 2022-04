ONTRAK - Vom Highflyer zum Geldvernichter

Fielmann AG - WKN: 577220 - ISIN: DE0005772206 - Kurs: 52,400 € (XETRA) Ontrak Inc. - WKN: A2P8JC - ISIN: US6833731044 - Kurs: 1,580 $ ( Nasdaq

Am Zwischentief im März 2020 startete eine massive Rallybewegung, um gewaltige 1.068 % verteuerte sich der Wert auf den höchsten Stand seit 2001 bei 99,89 USD. Dann startete eine brutale Abwärtsbewegung, welche die Aktie am Montag auf ein Mehrjahrestief bei 1,554 USD fallen ließ. Das entspricht einem Kursverlust von 98,44 % seit dem Hoch im Januar 2021. Jetzt nähert sich der Wert dem Allzeittief aus dem Jahr 2016 bei 1,47 USD an. Wird der Wertverfall dort endlich enden?

Wochenchart seit April 2018 (1 Kerze = 1 Woche):

Ontrak Inc. weeklyShowdown am Allzeittief!

Nach einem Test des Allzeittiefs und möglicherweise einem kurzen Fehlausbruch nach unten könnte die Aktie den Versuch einer größeren Kurserholung starten. Kommt es ab jetzt zu einem Bruch des mittelfristigen Abwärtstrendkanals, könnte eine Erholung bis 2,15 - 2,30 und darüber hinaus 3,50 - 3,60 USD eingeleitet werden. Oberhalb davon wäre Platz bis 4,35 und 5,40 und später zum 2020er Tief bei 8,55 USD.

Erfolgt hingegen nicht nur ein kurzer Fehlausbruch unter das Allzeittief - was an einer so markanten Stelle nicht ungewöhnlich wäre - sondern ein nachhaltiger Rückfall, der über mehrere Tage und Wochen hin Bestand hat, drohen unterhalb von 1,25 USD weiter fallende Kurse in Richtung Unterkante des Abwärtstrendkanals bei rund 0,80 - 0,86 USD.

Fazit: Bullische Szenarien sind bei dieser Aktie mit großer Vorsicht zu genießen und zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Wunschdenken. Wer im Bereich des Allzeittiefs oder beim Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal antizyklisch aktiv werden möchte, sollte sich der extremen Volatilität und damit des Risikos bei dieser Aktie bewusst sein.

Ontrak Inc.

