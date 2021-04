onvista-Börsenfuchs: Junge Menschen, Coronafolgen und Anlegermesse – jetzt digital diskutieren

Hallo Leute! Manchmal treffen folgenschwere Entwicklungen zusammen oder die eine hängt von der anderen ab. Die Pandemie ist ein gravierendes historisches Beispiel. Wer kann, wer die Möglichkeiten dazu hat (viele von Euch werden dazu nicht in der Lage sein), sollte die Chancen nutzen, die sich mit jeder Krise ergeben. Hey, ich weiß natürlich, dass das wirklich nicht easy ist. Trotzdem.

Die Postbank hat zu diesem Thema eine Umfrage in Auftrag gegeben - genauer: „Generation Corona und das Geld“. Denn junge Menschen gehören zu den Verlierern der Pandemie. Sie leiden besonders häufig an den Folgen der Corona-Einschränkungen - auch finanziell. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass ihnen die Krise nicht nur aufs Gemüt schlägt, sondern ihre Werte und Einstellungen mit Blick auf die Kohle verändert. Dazu ein paar Zahlen: Vor der Pandemie meinte jeder zweite 16- bis 29-Jährige (51 Prozent), dass es ihn am glücklichsten macht, Geld für ein schönes Erlebnis mit Erinnerungswert auszugeben - zum Beispiel für einen Urlaub oder einen Restaurantbesuch. Aktuell ist nur gut jeder Dritte (37 Prozent) dieser Ansicht, so die Ergebnisse der Umfrage. Und während jeder vierte unter 30-Jährige (24 Prozent) den Besitz von Geld vor Corona als Glück bringend bezeichnete, gibt heute jeder Dritte (34 Prozent) an, dass ihm ein finanzielles Polster die größte Freude bereitet.

Sparen steht bei jungen Menschen entsprechend hoch im Kurs: Der Anteil derer, die Rücklagen bilden, ist unter den 16- bis 29-Jährigen von allen Altersgruppen am höchsten - fast 95 Prozent sparen, der Durchschnitt liegt bei 83 Prozent. Zudem will fast jeder zweite 16- bis 29-Jährige (48 Prozent) wegen der Pandemie mehr Rücklagen bilden (Durchschnitt: 29 Prozent). Aha, die Jugend will mehr Sicherheit und bemüht sich deshalb um ein größeres finanzielles Polster.

Da kommt die Stuttgarter Finanzmesse gerade richtig - in diesem Jahr zwangsläufig als digitaler Event: In der kommenden Woche hat die erste „Invest digital“ vom 23. bis 24. April 2021 Premiere. Mit rund 35 Ausstellern und Medienpartnern, über 20 prominenten Finanzbloggern in der virtuellen Blogger-Lounge und einer stetig wachsenden Zahl von aktuell rund 7.000 Registrierungen ist das Online-Event eine Woche vor dem Start auf dem besten Weg zu einem virtuellen Großereignis, freuen ich die Veranstalter. Ich habe auf solchen Veranstaltungen (jahrzehntelang!) vor allem das Gedränge geschätzt - Experten und Privatanleger -, also viele Menschen, allesamt heiß auf Diskussionen und Informationen. Das geht jetzt anders, moderner und wahrscheinlich eher die jüngere Generation ansprechend.

Registrierte Besucher haben bereits innerhalb des „Soft Openings“ ab dem 20. April 2021 die Möglichkeit, sich auf der Invest digital einzuloggen. Wenige Tage vor Beginn des Events können die Teilnehmenden damit vorab ihr persönliches Profil nach Themenpräferenzen konfigurieren und sich mit den Funktionen und dem Vortragsprogramm auf der Plattform vertraut machen. Eine Registrierung ist auch noch während der laufenden Veranstaltung möglich. Bei der Konfiguration können Besucher Interessensgebiete aus 15 Themenbereichen im eigenen Profil speichern. Von Aktien, ETFs oder Zertifikaten über Trading bis hin zu Nachhaltigkeit oder Kryptowährungen: Entsprechend der ausgewählten Präferenzen werden auf der Plattform interessante Vorträge und passgenaue Firmenprofile angezeigt. Passend zu den gewählten Interessensgebieten der Teilnehmenden gruppieren sich die Angebote der Aussteller und Medienpartner während der Veranstaltung auf der Plattform der Invest digital. Rund 35 namhafte Finanzunternehmen präsentieren ihre Lösungen auf individuell gestalteten Firmenprofilen. Hier wird per Text- sowie Video-Chat auch ein direkter Dialog mit den Ansprechpartnern des Unternehmens möglich. Wer lediglich die Kontaktaufnahme sucht, kann über die Kontaktfunktion eine virtuelle Visitenkarte hinterlassen oder einen Termin für ein Gespräch vereinbaren. Über Kacheln, Videos und Links in den Firmenprofilen finden die Teilnehmenden außerdem weiterführende Informationen und Downloads. Welche Vorträge die einzelnen Aussteller anbieten, wird in den jeweiligen Firmenprofilen oder in der übergreifenden Vortragsübersicht aufgeführt (www.invest-messe.digital). Nutzt diese Möglichkeiten, meine Freunde!