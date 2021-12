onvista-Börsenfuchs: Schenkt Börse zu Weihnachten!

Hallo Leute! So ziemlich alles ist unsicher. Nicht nur in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten. Eines scheint mir in diesem Jahr aber sicher zu sein: Zu Weihnachten wird es mehr denn je Geldgeschenke geben. Die Gründe sind bekannt. Logo, dass die Ungewissheit über die (Einkommens-)Aussichten für 2022 auch die Geschenkfantasie vieler Menschen lähmt. Vor allem aber sind es die Kontaktbeschränkungen im Zuge der Pandemie-Bekämpfung. Jetzt umso mehr durch die neue Virus-Mutante. Mir tun Einzelhandel und Gastronomie voll leid. Andererseits bietet der boomende Online-Handel bequeme Möglichkeiten des Geschenkeeinkaufs wie nie zuvor.

Wem die erforderlichen G’s noch fehlen, kann locker vom Hocker die ganze Palette - von kleinen Präsenten und Spielzeug bis zu den wertvollen Elektrogeräten - online einkaufen und direkt (auch festlich verpackt) an die Beschenkten liefern lassen. Längst populär, wenn auch nicht fantasievoll sind Gutscheine als Cash-Ersatz. Wo möglich, würde ich lieber Edelmetall-Münzen und -Medaillen ordern. Die verbinden sogar eine Chance auf Wertsteigerung. Und wer kann, sollte auch über Sparpläne für junge Leute (Kinder, Enkel) nachdenken - Sparpläne auf Aktien oder Gold mit monatlichen Einzahlungen, auf die der Beschenkte selbst später weiter einzahlen kann. Bitte nicht vergessen, dass die meisten Institute Sparpläne anbieten mit voll bescheidenen monatlichen Sparbeträgen und / oder Einmalzahlungen (meist ab 25 Euro).

Die absoluten Brüller sind für meinen Geschmack originelle Geschenke, die indirekt die Börse betreffen - so was gibt’s für jeden Geldbeutel, wenn man im Internet sucht. Sie eignen sich meist nicht nur (aber gerade) zu Weihnachten und werden vor allem Börsenfans begeistern (aber nicht nur die). Mein persönlicher Fundus an Requisiten für Vortragsveranstaltungen setzt sich zum großen Teil aus solchen „börslichen“ Gegenständen zusammen. Die Palette ist voll bunt und breit: Börsenbücher und Börsenspiele, Anlegerliteratur, Bulle-und-Bär-Figuren unterschiedlicher Größen (und aus unterschiedlichen Materialien) als Buchstützen, Briefbeschwerer, Tischuhren, Stiftablage oder Dekorationsgegenstände. Außerdem exklusive Kunstwerke und aufwendige Fotos von der Wall Street.