onvista-Börsenfuchs: Was uns die „Nachhaltigkeits-Revolution“ bringt

Hallo Leute! Schon mal was von „Nachhaltigkeits-Revolution“ gehört, einem verbrauchergetriebenen Mega-Trend? Ich finde schon den Begriff voll geil! Noch spannender (nicht nur für Kapitalanleger) ist die zugehörige Vision von Goldman Sachs Asset Management. Sie passt haargenau zu meinen Betrachtungen der Mega-Trends. Vor allem aber ist die von den Investment-Giganten beschriebene Perspektive eine Riesenportion Optimismus und passt zum Börsenfuchs, der eigentlich ein Bulle ist. Deshalb im Folgenden Zitate aus dem Text der Goldmänner, der die ewigen Miesepeter hoffentlich aufrütteln kann.

Denn: Wir sind nicht mehr weit von einer Klimakrise entfernt. Die Auswirkungen, etwa Umweltverschmutzung, Waldbrände, Hurrikane und Überschwemmungen, lassen verheerende Prognosen zu. Glücklicherweise steht die Welt vor einer Nachhaltigkeits-Revolution, von der wir glauben, dass sie das Ausmaß der industriellen Revolution und die Geschwindigkeit der digitalen Revolution haben wird. Grüne Technologien werden günstiger. Aber: Vor allem Regierungen, Unternehmen und Verbraucher setzen sich zunehmend für die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung von Nachhaltigkeit ein. Regierungen auf der ganzen Welt versuchen ihre jeweiligen Volkswirtschaften anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen und wertvolle Technologien zu entwickeln, die zur grünen Erholung beitragen.

Politische Entscheidungsträger weltweit spielen eine entscheidende Rolle, um den Weg für die Trends im Bereich Nachhaltigkeit zu ebnen. Weltweit stehen Unternehmen unter dem wachsenden Druck ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und Verbraucher, sich aus ESG-Sicht ethisch zu engagieren. Unternehmen müssen entscheidend dazu beitragen, Innovationen voranzutreiben und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um positive Umweltveränderungen herbeizuführen.

Gleichwohl: Wir glauben, dass die Verbraucher der wichtigste Faktor für Veränderungen unter den drei hier beschriebenen Treibern sind. Die Menschen werden sich ihres CO2-Fußabdrucks zunehmend bewusst und wollen entsprechend handeln, um ihn zu reduzieren. Betrachten wir nur mal den pflanzlichen Proteinsektor, und das exponentielle Wachstum, das er in den letzten Jahren erlebt hat. Die Menschen haben die negativen Auswirkungen des Agrarsektors auf die Umwelt erkannt, insbesondere mit Blick auf die Emissionen - und jeder will seinen Teil dazu beitragen, diese zu bekämpfen. Entscheidend ist: Ändernde Verbraucherpräferenzen wirken sich auch auf die Regierungen aus. Denn sie handeln, weil sich die Präferenzen der Wähler verändern.

Was heißt das eben auch für Euch als Anleger? Goldman Sachs ist überzeugt, dass gemeinsame Ambitionen von Regierungen, Unternehmen und Verbrauchern dazu führen, dass Unternehmen, die diesen Bereichen engagiert sind, attraktive langfristige Anlagemöglichkeiten bieten. Besondere Chancen bestehen in Unternehmen, die Innovationen in Bezug auf saubere Energie, Ressourceneffizienz, nachhaltigen Verbrauch, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Wassers vorantreiben.

Was hier (vorher)gesagt wird, ist nicht unbedingt neu. Nachhaltigkeit steht längst auf der Tagesordnung. Aber was so kompakt beschrieben wird, ist der Beginn einer „Nachhaltigkeits-Revolution“ (dieses Wort sollte man sich merken). Die Welt ist dabei sich zu verändern. Und das gründlich.