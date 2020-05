Opening Bell: Zeichen von Euphorie

Der Verkaufsdruck vom Dienstag Nachmittag hat sich gelegt, mit den Futures an der Wall Street solide im Plus. Technisch sind wir im S&P 500 weiterin am oberen Ende einer seit über einem Monat laufenden Handelsspanne und notieren knapp unter dem 200-Tagedurchschnitt. Schaut man sich das Put/Call Ratio an und die aggressive Positionierung von Kleinanlegern am Optionsmarkt, sehen wir klare Zeichen von Euphorie. Zur Wochenmitte profitiert die Wall Street von erfreulichen Ergebnissen bei Lowe’s und Target.

