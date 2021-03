Optoelektronik-Anbieter II-VI gewinnt Bieterrennen um Coherent

Bangalore/Berlin (Reuters) - Der Optoelektronik-Anbieter II-VI hat das Bieterrennen um den Laserhersteller Coherent für sich entschieden.

Coherent teilte am Donnerstag mit, dem rund sieben Milliarden Dollar schweren Angebot von II-VI zugestimmt zu haben. Die Transaktion solle im vierten Quartal über die Bühne gehen. Ursprünglich hatte sich Coherent im Januar für eine Übernahme durch den Apple-Lieferanten Lumentum ausgesprochen, danach aber das Interesse von II-VI und dem Rivalen MKS Instruments auf sich gezogen, die in regelmäßigen Abständen bei ihren Geboten immer noch eine Schippe drauflegten. Produkte von Coherent finden unter anderem Anwendung in der Chip-Integration und optischen Datenspeicherung.