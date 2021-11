Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AGISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 30.11.2021 Kursziel: 3,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,40 auf EUR 3,30.

Zusammenfassung: Aufgrund des sehr windschwachen Novembers hat clearvise ihre Prognose für 2021 nach unten angepasst und erwartet nunmehr ein EBIT von EUR2,0 - EUR2,3 Mio. (bisher: EUR4,0 - EUR7,8 Mio.). Da sich windschwache und -starke Jahre langfristig ausgleichen sollten, sehen wir die Gewinnwarnung mit Gelassenheit. clearvise ist dieses Jahr bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie sehr gut vorangekommen und hat die Kapazität ihres Grünstromportfolios um ca. 70% von 150 MW auf 255 MW erhöht. Davon sind 199 MW bereits in Betrieb. Der Einstieg in die Photovoltaik (92 MW) wird die Ertragsschwankungen zukünftig abmildern. Für weitere 97 MW baureife Solarprojekte hat das Unternehmen Exklusivität erreicht und sich für 2025 das Ziel gesetzt, 1.000 MW Portfoliokapazität zu erreichen (750 MW im Betrieb, 250 MW in der Pipeline) Nach der im Koalitionsvertrag der zukünftigen Bundesregierung angekündigten umfangreichen Beschleuni-gung des Wind- und Solarkraftausbaus sehen wir für clearvise verbesserte Wachstumschancen im Heimatmarkt. Hinzu kommt das erhöhte Ertragspotenzial in Deutschland durch die hohen Börsenstrompreise. Wir senken unsere Schätzung für 2021, halten aber an unserer Sicht fest, dass clearvise ein attraktiver Wachstumswert ist, der auf soliden finanziellen Füßen steht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht niedrigeres Kursziel von EUR3,30 (bisher: EUR3,40). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.40 to EUR 3.30.

Abstract: clearvise has adjusted its forecast for 2021 downwards due to very weak wind conditions in November and now expects EBIT of EUR2.0 - EUR2.3m (previously: EUR4.0 - EUR7.8m). As years with weak and strong wind conditions should balance each other out over the long term, we are sanguine about the profit warning. clearvise has made very good progress this year in implementing its growth strategy and has increased the capacity of its green power portfolio by ca. 70% from 150 MW to 255 MW. Of this, 199 MW are already in operation. The entry into photovoltaics (92 MW) will mitigate yield fluctuations in the future. The company has achieved exclusivity for a further 97 MW of construction-ready solar projects and has set itself the goal of reaching 1,000 MW of portfolio capacity by 2025 (750 MW in operation, 250 MW in the pipeline). Following the significant acceleration of wind and solar power expansion announced in the coalition agreement of the future German government, we see improved growth opportunities for clearvise in its home market. Furthermore, high electricity prices on the German power exchange offer extra earnings potential. We have lowered our estimate for 2021, but maintain our view that clearvise is an attractive growth stock on a solid financial footing. An updated DCF model yields a slightly lower price target of EUR3.30 (previously: EUR3.40). We confirm our Buy recommendation.

