OTS: ista International GmbH / ista beteiligt sich an Berliner ...

ista beteiligt sich an Berliner PropTech-Unternehmen facilioo (FOTO) Essen/Berlin (ots) - Der Immobiliendienstleister ista treibt die Digitalisierung der Immobilienbranche weiter voran und beteiligt sich mit 25,1 Prozent am PropTech-Unternehmen facilioo. Das Start-up mit Sitz in Berlin betreibt seit 2016 eine Digitalplattform für die Immobilienwirtschaft und begleitet Hausverwaltungen, Mieter, Handwerker und Eigentümer auf dem Weg in die digitale Zukunft. Mit der Beteiligung festigen die beiden Unternehmen ihre erfolgreiche strategische Zusammenarbeit beim Aufbau einer offenen digitalen Service-Plattform für die Immobilienbranche. Über die finanziellen Details der jetzt vereinbarten Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.

"facilioo ist eines der spannendsten Start-ups der deutschen Immobilienbranche", sagt Thomas Zinnöcker, CEO von ista. "Nach den erfolgreichen Erfahrungen bei der bisherigen Zusammenarbeit und einem sehr positiven Kundenfeedback ist die Beteiligung für uns der nächste logische Schritt. Der offene Plattformansatz von facilioo ist aus unserer Sicht genau das, was die Digitalisierung der Immobilienbranche weiter voranbringen wird."

Die Beteiligung läuft über den neu gegründeten ista Venture Hub. Die Tochterfirma mit Sitz in Essen wird in Zukunft alle Innovationsprojekte von ista bündeln. Neben Start-up-Beteiligungen sind eigene Projekte, Partnerprojekte und Gründungen in Planung, die nach dem Inkubator-Prinzip auf ihre Marktreife getestet werden sollen.

facilioo und ista arbeiten bereits seit Mitte 2019 erfolgreich in Pilotprojekten zusammen. Die gemeinsame Plattform, die ausdrücklich weiteren Dienstleistern und Services offen steht, soll die Lücke eines standardisierten und skalierbaren Prozess- und Service-Angebots im Immobilienbereich schließen. Die Lösung kann als zentrale, steuernde Plattform und als Middleware in bestehende Ökosysteme eingebunden werden und so unterschiedlichste Angebote einer Vielzahl von Anbietern miteinander vereinen. Die Digitalisierung der immobilienwirtschaftlichen Prozesse funktioniert nur mit verlässlichen Partnern und professionellen Lösungen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dies gilt insbesondere für eine innovative Immobilienplattform wie facilioo, die wesentliche Bereiche in der Bewirtschaftung von Immobilien digital abbildet.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Zusammenarbeit mit ista in Zukunft auf strategischer Ebene ausbauen", sagt Ulrich Stuke, Gründer und Geschäftsführer von facilioo. "Die Partnerschaft mit ista und die gemeinsame Vorstellung einer offenen Plattform für die Immobilienwirtschaft sichert facilioo gleichermaßen Unabhängigkeit wie auch den nachhaltigen Bestand am Markt. Durch unsere erste strategische Investition überhaupt können die umfangreichen Prozesse im Bereich der Messdienstleistung für Kunden und Bewohner noch weiter optimiert werden. Dank unserer branchenübergreifenden offenen Plattform kann der deutsche Immobiliensektor insgesamt vom enormen Potenzial dieser Beteiligung profitieren."

Über facilioo

facilioo ist eine offene digitale Plattform, die alle Prozesse rund um die Bewirtschaftung einer Immobilie abbildet und vereinfacht. Sie entstand aus der Praxis eines Architekturbüros, steht allen Dienstleistungen und Services offen gegenüber und schließt damit die Lücke eines standardisierten und skalierbaren Prozesses sowie Serviceangebotes im Immobilienbereich. Sie dient als Erweiterung zum vorhandenen ERP-System und wird fortlaufend, am Markt orientierend, weiterentwickelt.

Über ista

ista macht Gebäude für Bewohner und Besitzer nachhaltig wertvoll. Dazu managen wir Daten und Prozesse, durch die Immobilien klimafreundlich, sicher und komfortabel werden. Bewohner und Besitzer können mit unseren Produkten und Services Energie sparen und gemeinsam zum Klimaschutz beitragen. Die Basis für unsere Produkt- und Service-Welt ist digital. Als Innovationstreiber richten wir unsere Infrastruktur konsequent auf das Internet of Things aus. Wir haben bereits heute weltweit über 25 Millionen Connected Devices im Einsatz und entwickeln Lösungen für das intelligente und energieeffiziente Gebäude von morgen. Wir beschäftigen über 5.500 Menschen in 22 Ländern, unsere Produkte und Services werden weltweit in über 13 Millionen Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) eingesetzt. 2018 erwirtschaftete die ista Gruppe einen Umsatz von 887,8 Mio. Euro. Mehr Informationen unter www.ista.de

