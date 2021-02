PAN AMERICAN SILVER - Aktie vorbörslich deutlich im Plus

Pan American Silver Corp. - WKN: 876617 - ISIN: CA6979001089 - Kurs: 32,489 $ (NASDAQ)

Auch die Aktien des kanadischen Minenkonzerns Pan American Silver wurden in den vergangenen Handelstagen von dem neuen Hype um Silber und Silberminenaktien angesteckt - heute nun könnte die Aktie mit einer größeren Aufwärtskurslücke in den Handel starten.

Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

Die Anteilsscheine von Pan American Silver werden vorbörslich gut 15 % höher gehandelt als noch am Freitag und dürften im Bereich 37 bis 38 USD in den Präsenzhandel starten ab 15:30 Uhr. Im Bereich um 38 USD befindet sich ein wichtiger Horizontalwiderstand, so dass ein Einstieg im Bereich 37 bis 38 USD unter CRV-Aspekten eher wenig attraktiv ist.

Sollte die Aktie allerdings noch einmal in den Bereich 32 bis 34 USD zurücksetzen, käme die Longseite durch die enge Absicherungsmöglichkeit unterhalb des EMA50 im Tageschart durchaus in Frage.

Mittelfristig könnte in den kommenden Tagen und Wochen noch einmal das Hoch aus dem vergangenen Sommer um 40 USD angesteuert werden.

Pan American Silver Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)