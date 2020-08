Personalis, Inc. startet NeXT Liquid Biopsy™, eine leistungsstarke, Exom-weite Flüssigbiopsie-Plattform

Personalis, Inc. (Nasdaq:PSNL), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet fortschrittlicher Krebsgenomik, gab heute die Einführung von NeXT Liquid Biopsy bekannt, einer leistungsstarken Plattform zur Tumorprofilierung im Exom-Maßstab, bei der Blutproben von Patienten mit soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium verwendet werden. NeXT Liquid Biopsy, gepaart mit der führenden „ImmunoID NeXT™“-Plattform zur Gewebeprofilierung von Personalis, ermöglicht eine umfassendere immunogenomische Ansicht des Tumors. Diese kann nun anhand von Blutproben im Zeitverlauf überwacht werden. NeXT Liquid Biopsy überwacht über zwanzigmal mehr Gene als die überwiegende Mehrheit der heute auf dem Markt erhältlichen Flüssigbiopsie-Krebs-Panels. Diese Fähigkeiten werden Biopharmaunternehmen dabei helfen, ihr Verständnis der Tumorbiologie, einschließlich der Resistenzmechanismen, zu verbessern, um die Entwicklung von Krebstherapien der nächsten Generation zu unterstützen.

Der CEO von Personalis, John West, sagte: „Biopsien solider Tumore und Flüssigbiopsien ergänzen sich gegenseitig, und es ist wichtig, in der Krebsforschung beide zu nutzen. Biopsien solider Tumore können Informationen über Mutationen, die Genexpression, die Mikroumgebung des Tumors und Immunzellen, die in den Tumor eingedrungen sind, liefern. Flüssigbiopsien können Mutationen nachverfolgen und im Zeitverlauf neue Mutationen nachweisen, die auf die Behandlung zurückzuführen sind. Durch die Kombination der NeXT-Flüssigbiopsie mit ImmunoID NeXT steht den Forschern nun ein leistungsfähiges Hilfsmittel zur Verfügung. Hiermit können sie die Heterogenität von Tumoren angehen, klonale und subklonale Dynamik longitudinal überwachen, erworbene Resistenzmechanismen erkennen und Zugang zu Schlüsselbereichen der Tumorbiologie erhalten – Bereiche, die in der Regel mit zielgerichteten Flüssigbiopsie-Panels nicht abgedeckt werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies ein leistungsfähiges Rahmenwerk für die translationale Forschung und die Entwicklung von Krebstherapeutika der nächsten Generation bieten wird, um die Therapieresistenz und das Fortschreiten einer Krebserkrankung zu überwinden.“

Herr West fügte hinzu: „Im Rahmen unseres Kooperationsprogramms ermutigen uns die Reaktionen unserer Partner auf NeXT Liquid Biopsy. NeXT Liquid Biopsy stellt eine neue Möglichkeit auf dem Markt dar, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit unseren ersten Kunden. Dies ist nur der erste Schritt im Produktportfolio der Flüssigbiopsie von Personalis, und wir freuen uns auf weitere Entwicklungen in diesem Bereich.“

NeXT Liquid Biopsy ist ab sofort zur Bestellung erhältlich.

Über Personalis, Inc.

Personalis, Inc. ist ein wachsendes Krebsgenomik-Unternehmen, das die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation durch die Bereitstellung umfassenderer molekularer Daten über die Krebs- und Immunantwort jedes Patienten verändert. Die ImmunoID NeXT Platform® von Personalis® wurde konzipiert, um sich an das komplexe und sich entwickelnde Verständnis von Krebs anzupassen und seinen biopharmazeutischen Kunden Informationen über alle etwa 20.000 menschlichen Gene und das Immunsystem aus einer einzigen Gewebeprobe zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Zielsetzung einer Sequenzierung von mehr als einer Million Genome von Veteranen stellt Personalis auch Genominformationen für das „VA Million Veterans Program“ zur Verfügung. Das klinische Labor von Personalis richtet sich nach den GxP-Leitlinien, es ist CLIA’88-zertifiziert und CAP-akkreditiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.personalis.com und folgen Sie Personalis auf Twitter (@PersonalisInc).

