Pinterest-Aktie: 10,5 % Discount! Jetzt zugreifen?!

Die Pinterest-Aktie durchlebt derzeit wieder mal einen etwas durchwachsenen Zeitraum. Seit ihrem Rekordhoch bei 75,44 US-Dollar gingen die Anteilsscheinen zwar langsam, aber doch gemächlich in den Sinkflug über. Derzeit notiert die Pinterest-Aktie auf einem Kursniveau von 67,55 US-Dollar (30.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und aktuelle Kennzahlen) und damit ca. 10,5 % unter ihrem Rekordhoch.

Besteht jetzt Grund zur Sorge? Sollten Foolishe Investoren womöglich nachkaufen? Oder besser an der Seitenlinie verweilen. Natürlich kann ich dir das nicht mit Sicherheit und einem tieferen Blick in dein Portfolio beantworten. Allerdings kann ich dir ein paar relevante Fakten nennen, die dich womöglich nachdenklich stimmen.

Pinterest-Aktie: 42,2 Mrd. US-Dollar Börsenwert

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Konzern Pinterest gewiss nicht mehr um ein kleines Unternehmen. Allerdings auch noch nicht wirklich um ein gigantisches. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt jedenfalls bei 42,2 Mrd. US-Dollar. Zugegebenermaßen wirkt ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 23,8 vergleichsweise ambitioniert, auch für ein solides Wachstum. Lass uns diese fundamentalen Kennzahlen trotzdem noch in einen anderen Maßstab setzen.

Wenn wir beispielsweise einen vergleichenden Blick auf Facebook riskieren, so fällt auf, dass die Marktkapitalisierung hier bei 777,9 Mrd. US-Dollar liegt. Der möglicherweise kleinere und dadurch vergleichbare Konkurrent Snap schafft es hingegen auf einen Wert von 76,3 Mrd. US-Dollar. Beide Werte zeigen mir: Die Pinterest-Aktie könnte alleine gemessen an diesen Werten noch Aufholpotenzial besitzen. Gleiches gilt für das operative Zahlenwerk.

Die durchschnittlichen Umsätze …

Wichtig für ein soziales Netzwerk ist jedenfalls, wie effizient das Netzwerk monetarisiert werden kann. Hinter der Pinterest-Aktie versteckt sich jedenfalls eine Erfolgsgeschichte, die Kreativität mit der Möglichkeit, Umsätze zu generieren, verbindet. Das schreit nach Inspiration und dem passenden Konsum. Oder etwa nicht?

Möglicherweise (noch) nicht. Die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer hinken jedenfalls dem der anderen Netzwerke deutlich hinterher. Pinterest kam zuletzt auf 1,03 US-Dollar mit einer deutlichen Diskrepanz zwischen US-Nutzern (3,85 US-Dollar) und internationalen Nutzern (0,21 US-Dollar). Zum Vergleich: Facebook ist derzeit bei über 6 US-Dollar, Snap bei knapp 3 US-Dollar.

Oder auch hier anders gesagt: Die Pinterest-Aktie besitzt bei der Monetarisierung noch eine ganze Menge Potenzial. Das könnte sich mittel- und langfristig im Umsatzwachstum widerspiegeln. Zumal es der spannende, auf Kreativität basierende Ansatz ist, der möglicherweise besonders erfolgreich ist. Zumal das Pinterest-Netzwerk gemessen an den Nutzern ebenfalls weiterwächst.

Der Blick in die Zahlen

Wir haben bereits einen leichten Einblick in das Zahlenwerk erhalten. Trotzdem möchte ich die letzten Quartalsergebnisse an dieser Stelle nicht verschweigen. Die Pinterest-Aktie wies zuletzt einen Umsatz von 443 Mio. US-Dollar aus. Wobei sich dieser Wert im Jahresvergleich um deutliche 58 % verbesserte.

Mit einem solchen rasanten Wachstum könnten sich Kurs-Umsatz-Verhältnisse und andere Kennzahlen ebenfalls bedeutend reduzieren. Foolishe Investoren könnten daher diese Wachstumsgeschichte näher in den Fokus rücken. Die Ausgangslage könnte jedenfalls chancenreich sein.

Pinterest-Aktie: Für mich einen Blick wert!

Die Pinterest-Aktie hat daher für mich durchaus einen näheren Blick verdient. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass ich das auch noch nach einem Aufschlag von 10,5 % sagen würde. Der Discount könnte unerheblich dafür sein, wo die Reise langfristig hingehen könnte.

Die Monetarisierung steckt in den Kinderschuhen, das Netzwerk ist bereits groß. Das ist ein erster Teil einer sehr vielversprechenden Gleichung, auf die ich persönlich jedenfalls mit höherem Einsatz setze.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images