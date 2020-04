PINTEREST - Aktie mit 100%-Rally vom Jahrestief

Pinterest Inc. - WKN: A2PGMG - ISIN: US72352L1061 - Kurs: 20,780 $ (NYSE)

Nach dem Kursrutsch vom Februar und März bis auf 10,34 USD hat die Pinterest-Aktie sich bereits schon wieder kräftig erholen können: Satte 100 % Kursgewinn stehen hier zu Buche seit dem Jahrestief.

Die Luft wird dünner

Nun läuft die Aktie allerdings in einen wichtigen charttechnischen Widerstandsbereich hinein: Der EMA200 im Tageschart hat in den vergangenen Monaten regelmäßig eine wichtige Rolle gespielt, wie ein Blick auf den unten stehenden Tageschart unschwer belegt.

Dementsprechend wird die Luft hier nun zunehmend dünner für die Käufer, vielmehr muss ausgehend vom aktuellen Niveau mit Gewinnmitnahmen in den Bereich 17 bis 18 USD gerechnet werden, speziell wenn die Quartalszahlen des Unternehmens in der kommenden Handelswoche enttäuschen sollten (Das Unternehmen meldet am 4. Mai seine Zahlen).

Für Longpositionen kommt die Aktie nach der jüngsten Rally erst nach einem kräftigen Rücksetzer in Frage.

Pinterest Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)