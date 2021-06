Platz 21 im Portfolio von Cathie Wood könnte für dich eine interessante Wachstumsaktie sein!

Das Portfolio von Cathie Wood und ihrem Ark Innovation ETF ist für Foolishe Investoren, die auf Wachstumsaktien stehen, überaus interessant. Tatsächlich gehe ich sogar so weit, zu sagen, dass ich einen höheren Betrag in diesen Passivfonds investieren würde. So sehr glaube ich an die Fondsmanagerin, die unternehmensorientiert auf Wachstumsaktien setzt.

Die Top-Holdings sind dabei spannend. Aber auch der Blick in die weiteren Wachstumsaktien, in die Cathie Wood investiert hat, sind überaus interessant. Riskieren wir daher heute einen Blick auf Platz 21 im Depot des Flaggschiff-ETF der Starinvestorin. Dort könnte sich unzweifelhaft eine interessante Möglichkeit verstecken, um von vielen wachstumsstarken Aktien zu profitieren.

Cathie Wood, Ark Innovation ETF & Platz 21

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die tagesaktuelle Liste vom 22. Juni dieses Jahres erkennen können, handelt es sich beim 21. Platz um die Aktie von Sea Limited. Cathie Wood hat inzwischen einen Betrag von über 388,5 Mio. US-Dollar in diese Aktie investiert. Das macht die Anteilsscheine zu einer interessanten Gelegenheit. Wobei der Spread zu den großen Beteiligungen gar nicht so groß ist. Immerhin ist die Top-Aktie mit einem Gewicht von 2,1 Mrd. US-Dollar vertreten. Für Platz 21 finde ich die Gewichtung gar nicht so schlecht, was eine weniger starke Konzentration verdeutlicht.

Aber bleiben wir bei Sea Limited und warum Cathie Wood investiert hat. Sowie auch, warum diese Aktie für dich als Foolisher Investor interessant sein könnte. Hinter dem Namen versteckt sich ein südostasiatischer E-Commerce- und Gaming-Akteur, der zudem erste Anknüpfungspunkte im Geschäft mit dem digitalen Bezahlen besitzt. Eine sinnvolle Ergänzung, die ein noch stärkeres Ökosystem schafft. Sowie drei Megatrends, die langfristig orientiert ausgereizt werden können. Eine klare, wachstums- und trendstarke Zukunftsvision ist daher erkennbar.

Die Zahlen von Sea Limited verdeutlichen das starke Wachstum. Im ersten Quartal dieses neuen Geschäftsjahres 2021 kletterten die Umsätze beispielsweise um 146 % im Jahresvergleich auf 1,8 Mrd. US-Dollar. Ein deutlich dreistelliges Wachstum. Wobei der Börsenwert des Konzerns gegenwärtig bei 147,2 Mrd. US-Dollar liegt. Daraus resultiert ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 20,4. Ohne Zweifel ist das nicht günstig. Aber auch nicht zu teuer, wenn wir die Vision mit den drei Megatrends und das starke Wachstum würdigen. Sollte die Wachstumsrate so stark bleiben, könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis im nächsten Jahr bereits deutlich unter 10 liegen. Ein deutlich günstigeres Bewertungsmaß, wenn du mich fragst.

Eine interessante Aktie

Warum Cathie Wood in die Aktie von Sea Limited investiert, liegt für mich daher auf der Hand: Es gibt viele Megatrends, ein starkes Wachstum und eine starke Wettbewerbsposition in einer größeren Region. Ob die Aktie auch für dich interessant ist? Eine Frage, die du dir mit Sicherheit stellen könntest. Platz 21 im Ark Innovation ETF könnte jedenfalls langfristig orientiert Potenzial besitzen.

Vincent besitzt Aktien von Sea Limited. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

