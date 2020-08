Podcast mit Capital-Markets-Experte Philipp E. Eisel: ETF-Handel - Stabil in der Coronakrise?

Kritiker von ETFs behaupten oft, dass die Papiere in Börsenkrisen nicht richtig handelbar sind. Und dass sie die Stabilität der Finanzmärkte gefährden, weil sie Kursstürze verstärken können. Somit war der Corona-Crash auch eine Bewährungsprobe für den ETF-Handel. Wurden die Papiere in der heißen Börsenphase zu fairen Preisen gehandelt? Ist die Kritik an ETFs gerechtfertigt?





In dieser Episode gibt Philipp Emanuel Eisel, Head of Capital Markets bei Scalable Capital, Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema.



Jetzt anhören









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.