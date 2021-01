Das europäische Biotechnologieunternehmen Polpharma Biologics hat als Teil einer umfassenden Rebranding-Initiative ein neues Logo und eine neue Unternehmensbotschaft vorgestellt.

Dr. Jörg Windisch, CEO von Polpharma Biologics, sagte: „Unsere neue Marke steht für unsere Leidenschaft und unser Engagement für Innovation. Mithilfe der neuesten Technologie und modernsten Techniken erforschen wir bahnbrechende Biologika und bringen sie in die klinische Entwicklung, und zwar sowohl für unsere eigene Pipeline, als auch die unserer Partner.

In der Industrie geht die Entwicklung und Herstellung neuer Moleküle immer schneller vonstatten. Dies beruht auf erheblichen Verbesserungen in der Automatisierung, bei der viele zuvor zeitaufwändige Schritte jetzt mit Geräten durchgeführt werden, die Tausende von Proben innerhalb von Minuten überaus präzise analysieren können. Wir haben für unseren gesamten Prozess, vom frühen Stadium der Medikamentenerforschung über die Zelllinienentwicklung und die Prozessentwicklung bis hin zur Abfüllung, modernste Technologie eingeführt, um die besten Zeitpläne und umfassendste Analytik anbieten zu können, sodass die hochwertigsten biologischen Arzneimittel erzeugt werden können. Unsere neue Marke spiegelt unser Engagement für diese Innovation wieder.“

Dr. Windisch fuhr fort: „Außerdem präsentieren wir unser neues Wertversprechen ‚We Care‘, das unseren unermüdlichen Einsatz für die Patienten widerspiegelt, die unsere Produkte benötigen, sowie unser Bekenntnis zu Ehrlichkeit und Transparenz in unseren gesamten Interaktionen. Alle unsere Kollegen bringen diese Werte in ihre gesamte Arbeit und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ein. Wir verfolgen alle das gleiche Ziel - die Bereitstellung sicherer und wirksamer Medikamente für die Patienten.“

In dem Jahr vor der Einführung der neuen Marke und Werte verzeichnete Polpharma Biologics ein bedeutendes Wachstum. Das Unternehmen hat seinen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Utrecht, ehemals Bioceros, und seinen Produktionsstandort in Warschau unter der Marke Polpharma Biologics vereinigt und die Mitarbeiterzahl um mehr als 250 Mitarbeiter ausgebaut.

Der Personalausbau erfolgte insbesondere in der neuen klinischen und kommerziellen Produktionsstätte in Warschau, deren Bau 2018 begann. Mit der Errichtung der ersten Bioreaktoranlage und ihren beiden 2000-Liter-SUB hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Anlage, die voraussichtlich Mitte 2021 für den ersten Produktionslauf bereit sein wird, wird derzeit validiert und für die Herstellung von klinischen und kommerziellen Säugetierprodukten geeignet sein. Dies ist eine von fünf derzeit für den Standort geplanten Produktionsanlagen, die überdies Forschungs- und Prozessentwicklungslabore beherbergt.

Frank Ternes, Global Head of CDMO, kommentierte: „Mit der Kombination aus unserer neuen Marke und der Errichtung der neuen Bioreaktoren kommen wir unserem Ziel näher, ein branchenführendes Biotechnologieunternehmen zu sein, das mit einem erstklassigen Angebot unseren Partnern hilft, ihre Produkte schnell und mit maximaler Erfolgschance auf den Markt zu bringen. Polpharma Biologics kann nun ein komplettes Lösungsspektrum sowohl für Säugetierzellen als auch Mikroorganismen, von der Entdeckung bis zur kommerziellen Bereitstellung von Wirkstoffen und Produkten, anbieten.“

Über Polpharma Biologics

Polpharma Biologics ist ein europäisches biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung und Herstellung von Biosimilars und neuartigen biologischen Medikamenten. Polpharma Biologics betreibt Exzellenzzentren in Polen und den Niederlanden und bietet vollständig integrierte Lösungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette. Mit der Entdeckung und Optimierung von Antikörpern, Entwicklung von Zelllinien, Produkt- und Prozessentwicklung und Herstellung im klinischen und kommerziellen Maßstab unterstützt Polpharma Biologics die Entwicklung des firmeneigenen Produktportfolios und bietet Industriepartnern auf der ganzen Welt hochwertige Auftragsentwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen.

