Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Armenien/Aserbeidschan

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Armenien/Aserbeidschan:

"Trotz militärischer Überlegenheit kann Aseri-Präsident Ilham Aliyev nicht ohne die Rückendeckung seiner Schutzmacht Türkei agieren. In das Kalkül Ankaras aber passt die Eskalation prima. Die Region ist Teil seiner neo-osmanischen Ambitionen - so wie das Mittelmeer. Was im Westen Griechenland, ist im Osten Armenien: ein ewiger, historischer Stachel im Fleische der Türkei. Präsident Erdogan hat mehrfach klar gestellt, dass er territoriale Ansprüche erhebt, sein Land als Hegemonialmacht in der Großregion sieht. So mancher in der Türkei möchte nun dafür alte Methoden reaktivieren. In sozialen Medien posten türkische Aserbaidschan-Unterstützer massiv das Porträt Mehmed Talaat Paschas. Das war der Haupttäter des türkischen Genozids am armenischen Volk vor 100 Jahren."/yyzz/DP/he