Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Corona-Maßnahmen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" schreibt zu den Corona-Maßnahmen:

"Die Infizierten-Zahlen steigen nicht weiter an, sie stagnieren auf sehr hohem Niveau. Das taten sie Mitte November auch schon. Also alles auf Anfang, um am Ende doch der Kanzlerin in ihrem vorsichtigen Agieren im Umgang mit dem Virus zu folgen? Das hätte man einfacher haben können. Das Agieren in der Krise war im Herbst bislang kein Ruhmesblatt für die Ministerpräsidenten. Umso wichtiger wäre es jetzt, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Besonders traurig ist das Durcheinander bei den Schulen. Je findiger die Schuldirektion ist, desto besser sind Schüler geschützt. Das kann es nicht sein. Eine einheitliche Lösung - hybrider Unterricht, versetzte Anfangszeiten, geteilte Klassen - wäre wichtig. So ist das Durcheinander heillos."/al/DP/men