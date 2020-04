PROSIEBENSAT.1 - War es da schon?

Im November 2015 musste man in der Spitze 50,95 EUR für eine Aktie von ProSiebenSat.1 auf den Tisch legen. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung, die mehrmals beschleunigt wurde. Im Crash ab Mitte Februar musste die Aktie wieder einmal stark leiden. Am 20. Februar 2020, als der MDAX sein Allzeithoch markierte, notierte der Wert im Hoch bei 12,49 EUR. Danach krachte er auf ein Tief bei 5,72 EUR.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 12 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt abonnieren!

Seit diesem Tief vom 23. März erholt sich die Aktie wieder. Dabei kletterte sie gestern über eine alte untere Trendbegrenzung bei aktuell 7,63 EUR und auf ein Hoch bei 8,06 EUR. Allerdings fällt der Wert heute wieder unter diese Trendlinie zurück. Damit nähert sich der Wert dem steilen Aufwärtstrend der letzten Wochen bei aktuell 7,03 EUR schon wieder deutlich an.

Kritisch, aber noch nicht hoffnungslos

Die Erholung könnte gestern bereits ihr Hoch gesehen haben. Bestätigt würde dies aber erst mit einem stabilen Bruch des Aufwärtstrends seit 23. März und anschließendem Verkaufsdruck. Kommt es dazu, dann könnte es zu einem Rückfall auf 5,72 EUR und sogar ca. 4,50 EUR kommen. Sollte der Wert aber das gestrige Tageshoch bei 8,06 EUR durchbrechen, bestünde die Chance auf eine weitere Erholung in Richtung 9,09 EUR und vielleicht sogar 10,00 EUR.

Zusätzlich lesenswert:

REGENERON PHARMACEUTICALS - Aktie erstaunlich stark

SILTRONIC - Das wird hart

CROPENERGIES - Super Aktion! Alkohol für Desinfektionsmittel

ProSiebenSat Media AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)