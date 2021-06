PWO - Hier feiern die Aktionäre

Die Progress-Werk Oberkirch AG ist ein global aufgestellter Entwickler und Hersteller von Metallkomponenten und Subsystemen für die Fahrzeugindustrie. Die in Leichtbauweise gefertigten Komponenten kommen in Fahrzeugen für Sicherheit und Komfort sowie Elektrifizierung zur Anwendung. Die Aktie zeigt seit 2002 eine wilde Berg- und Talfahrt, die in der Summe eine Seitwärtsbewegung ergibt. Mit der jüngsten Rally notiert der Wert jetzt wieder in der Mitte der zwanzigjährigen Handelsspanne. Diese Entwicklung ist aus charttechnischer Sicht sehr positiv zu werten, nachdem die Aktie in 2020 das Allzeittief aus 2009 erfolgreich testen und verteidigen konnte.

Gelungene Trendwende

Mit der steilen Rally der vergangenen Monate wurden wichtige charttechnische Marken zurückerobert, was eine gute Grundlage für einen längeren Aufwärtstrend darstellen könnte. DIe langfristigen Ziele liegen dabei an den 2017er Hochs bei 50,90 und später am Allzeithoch aus 2014 bei 58,80 EUR.

Auf Sicht der kommenden Wochen und Monate müssten nach der beschleunigten Kaufwelle aber auch Konsolidierungen eingeplant werden, welche im Idealfall auf hohem Niveau ablaufen sollten. Wichtige Unterstützungsmarken liegen bei 31,60 und 27 - 28 EUR. An diesen Preisbereichen könnten sich ggf. auch interessante Einstiegschancen im übergeordneten Aufwärtstrend ergeben.

Nur viel tiefer als 25 EUR sollte das Papier möglichst nicht mehr auf Wochenschlusskursbasis fallen. Dann würde sich das langfristige Chartbild wieder leicht eintrüben. Eine Abwärtskorrektur bis 21,80 EUR könnte dann folgen. Unterhalb von 21,50 EUR entstehen größere Verkaufssignale.

10 % Rabatt* auf das dreimonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS mit dem Code 3VOLA10 ODER 15 % Rabatt* auf das zwölfmonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS mit dem Code 12VOLA15 **Der Rabatt bezieht sich auf die erste Abrechnungs-Periode für das drei- und zwölfmonatige Abonnement von Guidants PROmax oder Godmode PLUS, gilt einmalig, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Der Rabatt wird immer auf den endgültigen Rechnungsbetrag gewährt. Bei einem Upgrade ist dies der Restbetrag nach Verrechnung des jeweiligen Upgrades. Der Gutscheincode ist gültig bis einschließlich 07.06.2021.

Progress-Werk Oberkirch AG PWO

Auch interessant:

IDEXX LABORATORIES - 25 % Rally deutet sich an

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)