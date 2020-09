Qiagen übernimmt restliche Anteile von US-Diagnostikfirma

Frankfurt (Reuters) - Das Biotechunternehmen Qiagen schluckt die US-Firma NeuMoDx Molecular komplett.

Für 248 Millionen Dollar übernimmt Qiagen die restlichen gut 80 Prozent der Anteile an dem Entwickler von Diagnostikinstrumenten, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Qiagen war vor zwei Jahren bereits mit knapp 20 Prozent bei NeuMoDx eingestiegen und hatte kürzlich angekündigt, nun die Übernahme der restlichen Anteile vorantreiben zu wollen. Dabei war das Unternehmen von einem Preis von 234 Millionen Dollar ausgegangen, dieser wurde nun aber noch einmal um Barbestände, Finanzverbindlichkeiten und Transaktionskosten angepasst.

Mit dem Zukauf stärkt Qiagen seine Position bei automatisierten molekularen Testlösungen. Das Unternehmen will nun sein Angebot an Tests für Infektionskrankheiten, wie auch Covid-19, vor allem in den USA weiter ausbauen. Zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz Anfang November will Qiagen sich zu den finanziellen Auswirkungen der Übernahme äußern.