RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 310 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas angesichts von Berichten über einen angestrebten Verkauf der Marke Reebok auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Er würde solch einen Schritt begrüßen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er würde im Management Ressourcen freisetzen und die Einnahmen könnten reinvestiert oder an die Aktionäre verteilt werden. Allerdings sei der Zeitpunkt inmitten der Corona-Krise wohl nicht vorteilhaft für den erzielbaren Preis./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 06:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 06:46 / ET

