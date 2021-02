ReNew Power, Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien schließt endgültige Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss mit RMG Acquisition Corporation II („RMG II”), bei dessen Abschluss das zusammengeführte Unternehmen voraussichtlich an der NASDAQ unter dem neuen Börsenkürzel „RNW” notiert wird





Konsolidierter und vollständig verwässerter Proforma-Unternehmenswert in Höhe von etwa 8 Mrd. US-Dollar - die Transaktion, deren Abschluss für das zweite Quartal 2021 erwartet wird, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen





Die erwarteten Gesamterlöse in Höhe von 1,2 Mrd. US-Dollar, bestehend aus 855 Mio. US-Dollar aufgestockter, voll verpflichteter Privatplatzierungen von Stammaktien in ReNew Power (den „PIPE”) und 345 Mio. US-Dollar Brutto-Cash, der von RMG II treuhänderisch verwaltet wird, sind vorbehaltlich Rücknahmen; die erwarteten Nettoprimärerlöse von etwa 610 Mio. US-Dollar sollen die beschleunigte Wachstumsstrategie des Unternehmens finanzieren und Schulden zurückzahlen





Die vergrößerte PIPE ist durch institutionelle Investoren einschließlich Finanzmittel und Konten verankert, die von BlackRock, BNP Paribas Energy Transition Fund, Hr. Chamath Palihapitiya, Sylebra Capital, TT International Asset Management Ltd, TT Environmental Solutions Fund und Zimmer Partners verwaltet werden





Das vertikal integrierte Geschäftsmodell von ReNew Power und die vorhersagbaren Cashflows, die durch langfristige Stromabnahmevereinbarungen gestützt werden, machen das Unternehmen zu einem der ertragreichsten der Branche, nicht nur in Indien, sondern weltweit; indem erneuerbare Energien weitaus günstiger sind als Energie, die durch fossile Brennstoffe erzeugt wird, wird für das kommende Jahrzehnt ein beschleunigtes Wachstum bei der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen erwartet





Die Unternehmensleitung von RMG II blickt auf eine beeindruckende Erfahrung im internationalen Energiesektor zurück



ReNew Power Private Limited („ReNew” oder „das Unternehmen”), Indiens führender Produzent von nur erneuerbaren Energien, und RMG Acquisition Corporation II („RMG II”) (NASDAQ:RMGB) gaben heute die Umsetzung einer endgültigen Vereinbarung für einen Unternehmenszusammenschluss bekannt, der zu ReNew, einem an der NASDAQ börsennotierten Unternehmen, führen soll.

Bei Abschluss der Transaktion soll das zusammengeschlossene Unternehmen den Namen ReNew Energy Global PLC erhalten und unter dem Kürzel „RNW” börsennotiert werden. Die Transaktion soll die führende Position von ReNew in der Solar- und Windenergieerzeugung für den indischen Markt weiter stärken, indem mittelfristige Wachstumsperspektiven finanziert und Schulden abbezahlt werden.

ReNew Power – Indiens führendes Unternehmen für nur erneuerbare Energien

2011 gegründet, ist ReNew Indiens führender unabhängiger Stromerzeuger (IPP für Independent Power Producer) mit erneuerbaren Energiequellen und unter den Top 15 der größten IPPs mit erneuerbaren Energiequellen in Bezug auf die Kapazität, mit einem Portfolio von mehr als 100 Wind- und Solarenergie-Großbetriebsprojekten in 9 indischen Bundesstaaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt zudem verteilte Solarenergieprojekte für mehr als 150 gewerbliche und industrielle Kunden in ganz Indien.

ReNew war das erste indische Unternehmen für erneuerbare Energien, das den Meilenstein einer beauftragten Kapazität von 1 Gigawatt (GW) und 2GW überschritten hat, und ist gegenwärtig das einzige Unternehmen im indischen Sektor der erneuerbaren Energien mit über 5 GW Betriebskapazität. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Gesamtkapazität von fast 10 GW (einschließlich der bereits in Ausschreibungen gewonnen Kapazität).

Das Wachstum von ReNew wurde durch stabile Casflows unterstützt, die durch langfristge Verträge mit angesehenen Geschäftspartnern gesichert wurden. Aktuell entspricht die großangelegte Gesamtkapazität den Stromabnehmerverträgen (PPAs für Power Purchase Agreements) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von mehr als 24 Jahren. Der größte Teil dieser Verträge ist mit zentralen Regierungsstellen, wie etwa der Solar Energy Corporation of India (SECI) und NTPC Limited, geschlossen. In den letzten 10 Jahren hat ReNew zudem ein robustes und sehr vielseitiges Netzwerk von Zulieferern aufgebaut, das den Einsatz der besten Technologien zu optimalen Kosten im gesamten Projektportfolio ermöglicht.

Über die Erzeugung von sauberem Strom hinaus hat sich ReNew zudem Kenntnisse in Nebenbereichen, wie etwa der Energiespeicherung, angeeignet. 2020 gewann ReNew zwei einmalige Ausschreibungen von SECI zur Sicherung einer stabilen, zuverlässigen und bezahlbaren Versorgung mit sauberem Strom. Dazu gehörten Indiens erste Ausschreibung für eine Stromversorgung rund um die Uhr durch erneuerbare Energien und eine Ausschreibung für ein Projekt für erneuerbare Energien, um die Stromnachfrage zu Spitzenzeiten zu bewältigen, indem eine hybride Wind-/Solarenergieerzeugung mit einer Batteriespeicherung kombiniert wird.

Während des Jahres 2020 ist ReNew darüber hinaus mit der Übernahme von Climate Connect, einem Unternehmen mit Standort in Pune in Indien, einem führenden Akteur im Bereich der KI-gestützten Netzverwaltung und Lastenvorhersage, in das aufstrebende Geschäft der digitalen Dienstleistungen eingestiegen.

Marktüberblick – Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Indien mit Wachstumsperspektive

Das Geschäftsmodell von ReNew wird durch kürzliche Trends im indischen Stromerzeugungsmarkt sowie die Ziele für saubere Energien im nächsten Jahrzehnt der indischen Regierung bestärkt. Indiens Stromverbrauch pro Kopf wird im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich wachsen, wobei etwa zwei Drittel dieser steigenden Nachfrage durch Strom von erneuerbaren Quellen gesättigt werden. Die globalen Klimaverpflichtungen Indiens bezüglich einer Reduzierung der Kohlenstoffemissionen werden den Wandel in Form einer Mischung bei der Stromerzeugung vorgeben - weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energiequellen. Gleichzeitig stellt das ehrgeizige Ziel der indischen Regierung von 450 GW installierter erneuerbarer Kapazität bis 2030 - was eine Verfünffachung des aktuellen Gesamtniveaus bedeutet - ein enormes Marktpotential dar. Eine kontinuierliche Senkung der Stromerzeugungskosten, angetrieben durch technologische Fortschritte und umstrittene Versteigerungen, wird die Annahme erneuerbarer Energiequellen weiter beschleunigen.

Während Indiens Energiewende Fahrt aufnimmt, wird der großangelegte, geographisch verteilte, multitechnologische Ansatz von ReNew, gestützt durch die disziplinierte Projektumsetzung und große finanzielle Disziplin, dem Unternehmen dabei helfen, seinen hohen Wachstumskurs zu halten.

Management- & Aktionärskommentar

„Der indische Sektor für erneuerbare Energien ist im letzten Jahrzehnt rapide gewachsen“, sagte Sumant Sinha, Gründer, Vorsitzender & Chief Executive Officer von ReNew. „Während dieser Zeit war ReNew eine treibende Kraft bei der Sicherstellung, dass die Quellen dieses Wachstums nachhaltig und auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig sind. Im kommenden Jahrzehnt plant ReNew, seine Erfolgsbilanz im Marktanteilswachstum und seinen Beitrag zur sauberen Gestaltung des indischen Stromsektors beizubehalten und die ehrgeizigen Ziele der indischen Regierung hinsichtlich erneuerbarer Energien zu erreichen. Im Laufe der Zeit werden wir unsere Kapazitäten erweitern, mit einer groß angelegten Batteriespeicherung und kundenorientierten intelligenten Energielösungen. Die Vision von ReNew ist es, seine Position als global führender Anbieter sauberer Energien zu verbessern, um die in Indien stattfindende Wende hin zu sauberen Energien fortzusetzen und um bei der Vertiefung der Elektrifizierung und Dekarbonisierung der indischen Wirtschaft zur Seite zu stehen.“

„Als wir unseren IPO im Dezember abgeschlossen haben, wollten wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das Veränderungen auf globaler Ebene vorantreibt, mit einer bewährten Erfolgsbilanz und einem erstklassigen Management“, erklärte Bob Mancini, Chief Executive Officer und Director von RMG II. „Wir haben dieses Unternehmen in ReNew gefunden und freuen uns, mit einem unglaublich talentierten Management-Team zusammenzuarbeiten, das von Sumant geleitet wird. Unsere gründliche Prüfung von ReNew bestätigte, dass das Unternehmen nicht nur das führende, sondern das am besten positionierteste Unternehmen für erneuerbare Energien in Indien war. Sein Engagement für maßvolles Wachstum durch langfristige Partnerschaften mit Indiens zentralen und bundesstaatlichen Regierungsstellen, große Anlagen, die technologische Innovation und starke finanzielle Position sollte es ReNew ermöglichen, von den unglaublich positiven Trends im indischen Strommarkt im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus zu profitieren. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser außergewöhnlichen Geschichte zu sein.“

„Seit unserer Gründungspartnerschaft mit Sumant Sinha war ReNew Power beispielhaft für unseren Fokus auf die Unterstützung eines starken Management-Teams und schnell wachsende Marktführer im Bereich der erneuerbaren Energien“, sagte Michael Bruun, ein Managing Director in der Asset Management Division von Goldman Sachs. „Wir sind stolz, viele der weltweit bekanntesten Investoren zu sehen, die mit uns über die Jahre zusammengearbeitet haben. Nun freuen wir uns, mit diesem meilensteinartigen Event eine noch größere Zahl von Investoren als Mitstreiter auf dieser wichtigen ESG-Reise zu begrüßen.“

Transaktionsüberblick

Die konsolidierte und voll verwässerte Proforma-Marktkapitalisierung des zusammengeschlossenen Unternehmens soll ungefähr 4,4 Mrd. US-Dollar mit 10 US-Dollar Bezugspreis je PIPE-Aktie betragen, vorbehaltlich, dass kein RMG-II-Aktionär von seinem Rücknahmerecht Gebrauch macht. Brutto-Cash-Einnahmen werden auf ungefähr 1,2 Mrd. US-Dollar geschätzt, umfassend 855 Mio. US-Dollar von der PIPE und ungefähr 345 Mio. US-Dollar Cash, das von RMG II treuhänderisch verwaltet wird, vor jeglichen Wertberichtigungen aufgrund potentieller Rücknahmen durch RMG-II-Aktionäre.

Erlöse werden verwendet, um die Wachstumsstrategie von ReNew zu unterstützen, einschließlich des Ausbaus seiner vereinbarten, großangelegten Kapazität zur erneuerbaren Stromerzeugung, und, um Schulden abzubauen. Das Management von ReNew und seine gegenwärtige Gruppe von Aktionären, einschließlich unter anderem Goldman Sachs, das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), die Abu Dhabi Investment Authority und JERA Co., Inc. (JERA), die zusammen heute 100% von ReNew ausmachen, werden einen Großteil ihres Eigenkapitals in das neue Unternehmen mitbringen und voraussichtlich 70% des effektiven Unternehmenseigentums bei Transaktionsabschluss darstellen.

Die Unternehmensleitung von ReNew wird mit Sumant Sinha als Chairman und Chief Executive Officer des zusammengeschlossenen Unternehmens erhalten bleiben, der die strategischen Wachstumsinitiativen und die Expansion überwachen wird.

Der Vorstand des zusammengeführten Unternehmens wird die Vertretung der bestehenden Aktionäre von ReNew, RMG II und unabhängige Mitglieder umfassen. Bob Mancini wird von RMG II für den Vorstand beauftragt werden. Weitere Ernennungen zum Vorstandsmitglied werden vor dem Abschluss erfolgen.

Die Transaktion wurde vom ReNew-Vorstand und RMG-II-Vorstand genehmigt. Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion unterliegt üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der indischen Wettbewerbskommission und der Aktionäre von RMG II, und die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen.

Berater

Goldman Sachs (Indien) Securities Private Limited und Morgan Stanley India Company Private Limited („Morgan Stanley”) sind für ReNew hinsichtlich des Unternehmenszusammenschlusses als Finanzberater tätig. Morgan Stanley & Co. LLC agiert als gemeinsamer Platzierungsagent für RMG II bezüglich PIPE. Latham & Watkins LLP, Nishith Desai & Associates und Cyril Amarchand Mangladas leisten für ReNew Rechtsbeistand.

BofA Securities steht RMG II als exklusiver Finanzberater zur Seite und agiert als führender Platzierungsagent bezüglich PIPE. Skadden, Arps, Slate, Meagher und Flom LLP leisten für RMG II Rechtsbeistand. Khaitan & Co LLP leistet für RMG II hinsichtlich rechtlicher Aspekte in Indien Rechtsbeistand.

Ropes & Gray LLP sind für die Platzierungsagenten bezüglich PIPE beratend tätig.

Über ReNew Power Private Limited

ReNew Power Private Limited ist Indiens führender unabhängiger Stromerzeuger (IPP) mit erneuerbaren Energiequellen basierend auf der Kapazität und der zwölftgrößteglobale IPP mit erneuerbaren Energiequellen basierend auf der Erzeugungskapazität. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt großangelegte Wind- und Solarenergieprojekte sowie vereinzelte Solarenergieprojekte, die elektrischen Strom für gewerbliche und industrielle Kunden erzeugen. Im Dezember 2020 verfügte ReNew über eine Gesamtkapazität von 10 GW in Form von Wind- und Solarenergie in ganz Indien, einschließlich Projekten, mit denen es beauftragt wurde und in denen es sich verpflichtet. ReNew sieht auf eine starke Erfolgsbilanz im organischen und anorganischen Wachstum zurück. Die derzeitige Anlegergruppe von ReNew umfasst mehrere Marquee-Investoren, einschließlich Goldman Sachs, CPP Investments, Abu Dhabi Investment Authority, GEF SACEF und JERA. www.renewpower.in

Über RMG Acquisition Corporation II

RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ:RMGB) ist ein Blankoscheck-Unternehmen, das gegründet wurde, um eine Fusion, Zusammenlegung, einen Aktienaustausch, Vermögenserwerb, Aktienkauf, eine Umgestaltung oder andere ähnliche Geschäftszusammenschlüsse mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. RMG II erhielt bei seiner IPO am 14. Dezember 2020 345 Mio. US-Dollar, die aufgrund der starken Nachfrage aufgestockt wurden und die volle Mehrzuteilungs-Option der Unterzeichner enthielten. RMG II wird durch das Management-Team von Jim Carpenter, Bob Mancini und Phil Kassin geleitet und finanziert, die zusammen auf eine Erfahrung von über 100 Jahren in Führungspositionen auf der Ebene von kombinierten Hauptinvestitionen, Betrieben, Transaktionen und als CEO und Vorstandsmitglieder börsennotierter Unternehmen zurückblicken. RMG II soll Kapital aus der Fähigkeit seines Management-Teams schlagen, Geschäfte in einer großen Bandbreite von Sektoren zu identifizieren, zu übernehmen und zu betreiben, welche Möglichkeiten für attraktive langfristige risikobereinigte Renditen bieten können. www.rmgacquisition.com/

