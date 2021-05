RHÖN KLINIKUM - Hier könnte ein Ausbruch anstehen

RHÖN-KLINIKUM AG - WKN: 704230 - ISIN: DE0007042301 - Kurs: 15,800 € (XETRA)

Der Klinikbetreiber konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 335,9 Mio. EUR verzeichnen nach 332,6 Mio. im Vorjahr, das EBITDA betrug 19,5 Mio. EUR. Die Aktie reagierte daraufhin am Donnerstag leicht positiv.

Abwärtstrend im Visier der Händler

Die Anteilsscheine des Klinikbetriebes befinden sich weiterhin in einem intakten Bärenmarkt und notieren gut 40 % unterhalb des Kursniveaus von vor zwei Jahren. Im Wochenchart der Aktie sind allerdings erste klare Stabilisierungstendenzen und ein möglicher Bodenbildungsprozess zu erkennen.

Bei den beiden Ausreißern in den vergangenen Monaten unter die 15 EUR-Marke griffen Schnäppchenjäger jeweils beherzt zu - abzulesen an den langen unteren Dochten im Wochenchart. Hier könnte sich ein so genannter Doppelboden herausbilden.

Wird die Abwärtstrendlinie im Wochenchart hier demnächst signifikant überwunden, würde ein prozyklisches Kaufsignal entstehen. In dem Falle wäre für die kommenden Wochen und Monate im Minimum eine Zwischenerholung der Aktie in den Bereich 18,75-20,00 EUR zu favorisieren.

Bis dahin kann ein erneutes abdriften der Aktie aus technischer Sicht nicht ausgeschlossen werden.

Rhön Klinikum Aktie Chartanalyse Wochenchart

