Roku-Aktie: Du kennst nicht den größten Vorteil des Nielsen-Deals!

Die Roku-Aktie konnte zuletzt einen wirklich bemerkenswerten Deal verkünden. Zukünftig wird das US-Streaming-Unternehmen mit Nielsen zusammenarbeiten und einen kleineren Unternehmensanteil übernehmen. Eine spannende Kooperation für die Streaming-Plattform.

Das könnte beispielsweise eine neue Phase des Wachstums für die Roku-Aktie einläuten: Die Daten der Nutzer sind offensichtlich für die Marktforscher absolut interessant. Außerdem betont der Deal das Interesse am Ökosystem der Plattform. Wirklich bemerkenswert, was Roku zuletzt geleistet hat.

Es scheint jedoch noch einen weiteren Vorteil zu geben, den Foolishe Investoren womöglich noch nicht gewürdigt haben. Genau darum soll es im Folgenden ein wenig näher gehen.

Roku-Aktie: Was für ein Vorteil …?

Um den Vorteil zunächst ein wenig besser einschätzen zu können, sollten wir vielleicht Nielsen und nicht die Roku-Aktie etwas näher beleuchten. Nielsen hat Kooperationen und geschäftliche Beziehungen zu eigentlich jedem größeren US-amerikanischen Medienunternehmen. Das Unternehmen gilt schließlich als Marktführer in dem analytischen Bereich der jeweiligen Nutzungen und Interessen. Sowie auch bei der Ermittlung von Einschaltquoten.

Genau das ist es, was sich der Streamer im Rahmen der Kooperation und durch die Übernahme des Werbegeschäfts zunutze machen könnte. Die Roku-Aktie erhält die Möglichkeit, die eigenen Geschäftsbeziehungen weiter auszubauen. Wie wir mit Blick auf weiterführende Nachrichten außerdem erkennen können, plant das Management hinter der Roku-Aktie nach der Übernahme mit neuen Verhandlungen (renewed conversations) mit den jeweiligen Medienunternehmen.

Das heißt, die Streaming-Plattform könnte durch die Übernahme und die Partnerschaft noch mächtiger werden, was die Marktmacht und womöglich auch die Preissetzungsmacht beziehungsweise das Durchsetzen der eigenen Forderungen angeht. Möglicherweise kann das Management mit diesem Deal daher das eigene Ökosystem und potenzielle Wettbewerbsvorteile weiter ausbauen.

Es geht mehr denn je um das Ökosystem!

Bei der Roku-Aktie geht es daher einerseits natürlich weiterhin um das Wachstum. Auch das letzte Quartal mit einem erneut starken Umsatzanstieg und dem Erreichen der Profitabilität ist daher vermutlich bloß die Spitze des Eisbergs im Streaming-Markt. Foolishe, unternehmensorientierte Investoren sollten jedoch womöglich auch nach einem anderen Faktor bei der Investitionsthese Ausschau halten.

Roku errichtet derzeit ein gigantisches Ökosystem, zu dem inzwischen mehr als 51 Mio. Streamer gehören. Sowie operative und strategische Ansätze im Streaming, bei Werbung und mit vielen, vielen Partnerschaften. Das heißt, dass genau dieses Ökosystem langfristig für die weiteren Erfolge wichtig werden kann.

Die Roku-Aktie ist daher noch jung und dynamisch, keine Frage. Es könnte jetzt jedoch die Phase beginnen, in der sich die Plattform etwas weiter etabliert. Mit dem aktuellen Discount im Rahmen der Korrektur könnte das wieder deutlich attraktiver werden. Vor allem, wenn sich potenzielle Wettbewerbsvorteile weiter festigen.

