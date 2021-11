ROUNDUP/Impflotterie in Österreich: Im Burgenland 1000 Preise zu gewinnen

EISENSTADT (dpa-AFX) - Eine Corona-Impflotterie hat im österreichischen Bundesland Burgenland ihr Ziel erreicht. Die Marke von 10 000 zusätzlichen Erstimpfungen sei überschritten worden, teilte Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch mit. Damit würden am 11. November, dem Landesfeiertag, 1000 Sachpreise verlost - darunter 3 Autos, 15 E-Bikes, Iphones und Macbooks sowie zahlreiche Gutscheine. Rund 80 000 Menschen haben sich für die Lotterie angemeldet, die allen Geimpften offenstand. Das gemessen an der Bevölkerungszahl kleinste der neun österreichischen Bundesländer mit 300 000 Einwohnern stand schon bisher an der Spitze bei der Impfquote. Sie liegt bei etwa 73 Prozent gegenüber 66 Prozent bundesweit.

Die Infektionszahlen in Österreich sind auch am Mittwoch deutlich gestiegen. Binnen 24 Stunden wurde der Jahresrekord von 6506 neuen Fällen gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 429 Fälle pro 100 000 Einwohner. Immer mehr Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Die Bundesregierung und die Bundesländer wollen am Freitag über weitere Maßnahmen beraten.

Unterdessen wächst unter den fast 100 politischen Bezirken Österreichs die Zahl derer, in denen die Ausreise nur noch für genesene, geimpfte oder getestete Bürger möglich ist. So werden nach Angaben der Behörden ab Freitag auch die Bezirke Landeck und Reutte in Tirol von der Maßnahme betroffen sein. Bisher wird die Ausreise in 14 Bezirken in Nieder- und Oberösterreich stichprobenartig kontrolliert. Ausnahmen gelten für die Durchreise möglichst ohne Zwischenstopp und den Güterverkehr./mrd/DP/eas