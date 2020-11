SCHAEFFLER - Optimismus ist wieder erlaubt!

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 6,600 € (XETRA)

Als Automobilzulieferer hat Schaeffler schon seit mehr als zwei Jahren zu kämpfen. Das bekommen auch die Aktionäre zu spüren. Der Aktienkurs ist seit 2018 im Rückwärtsgang unterwegs. Dabei gab es im vergangenen Jahr im Bereich von 5,75 EUR Bemühungen, den Abwärtstrend zu beenden. Die Chance war damals gar nicht so schlecht, es scheint jedoch verhext. Kaum denkt man, man hat den Boden gefunden, kommt die nächste Krise, in diesem Fall Corona. Mit diesem neuen Problem fiel die Aktie auf ein neues Allzeittief bei 4,136 EUR zurück, wo nun seit März ein neuerlicher Stabilisierungsversuch läuft.

Licht am Ende des Tunnels

In diesem Stabilisierungsversuch blieb die Aktie hinter dem Gesamtmarkt zurück. Das Rallyhoch wurde bereits Anfang Juni bei 7,67 EUR erreicht und zuletzt stand die Aktie mit Notierungen von 4,99 EUR wieder nahe am Allzeittief. Mit den Kursgewinnen im November gibt es jedoch endlich auch wieder gute Nachrichten für Schaeffler-Aktionäre. Die bis dato federführende Abwärtstrendlinie seit Sommer wurde geknackt und der Ausbruch konnte in den vergangenen Tagen durch weiter anziehende Notierungen bestätigt werden.

Dank dieser Kursentwicklung können Aktionäre auch wieder optimistischer nach vorne schauen. Es besteht die Möglichkeit, in den nächsten Tagen und Wochen weiter zuzulegen. Dabei könnte es kurzfristig aber noch einmal zu einem Pullback in Richtung 6 EUR kommen. Das erste größere Ziel im Rahmen der aktuellen Kaufwelle liegt beim Sommerhoch bei 7,67 EUR. In diesem Preisbereich müsste man sich nachhaltig durchsetzen, um auch mittelfristig für einen Boden zu sorgen. Mit einem neuen Tief unterhalb von 4,99 EUR wären jedoch auch die aktuellen Rallybemühungen gescheitert und auch ein zu weiter Rückfall unter 6 EUR gäbe schon zu denken.

