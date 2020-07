SEAGATE - Kursrutsch nach Zahlen

Seagate Technology PLC - WKN: A1C08F - ISIN: IE00B58JVZ52 - Kurs: 43,740 $ (NASDAQ)

Die Seagate-Aktie hatte ich Mitte Juni als Short-Kandidaten vorgestellt. Der Tech-Titel erholte sich in der Folge erst noch einmal, der Stopp geriet aber nie in Gefahr. Anschließend tauchte der Wert ab und arbeitete die Short-Ziele bei 47,81 USD und 46,14 USD sauber ab. Es folgte eine technische Gegenbewegung zurück an den EMA200, ehe die Bären erneut das Ruder übernahmen.

Gestern meldete Seagate nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20. Und diese fielen einmal mehr enttäuschend aus. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn verfehlte das Management die Analystenprognosen. Die Erlöse lagen bei 2,52 Mrd. USD, die Schätzung bei 2,61 Mrd. USD. Beim Gewinn je Aktie hatten Experten mit 1,29 USD gerechnet, es wurden 1,20 USD.

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren!

Vor allen Dingen aber der Ausblick kam am Markt nicht gut an. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 stellt Seagate nur einen Umsatz zwischen 2,1 und 2,5 Mrd. USD in Aussicht. Das Ergebnis je Aktie dürfte zwischen 0,70 und 1,00 USD betragen. Analysten hatten indes mit Erlösen von 2,59 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD gerechnet. Die Prognose fällt also vor allen Dingen beim Gewinn enttäuschend aus. Die Aktie rauscht daher heute wenig überraschend in den Keller und führt mit einem Minus von 10 % die Verliererliste im S&P 500 an.

Aus charttechnischer Sicht verheißt der heutige Kursrutsch auch für die kommenden Wochen nichts Gutes. Denn die letzte wichtige Unterstützung vor dem Jahrestief bei 46,14 USD wurde mit einem Downgap gerissen. Das Ziel lautet nun 39,02 USD, Rücksetzer in Richutng 46,14 USD bieten nochmals Short-Chancen. Erst über 50,82 USD wäre der Abwärtstrend der Aktie unterbrochen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 10,39 10,59 10,34 Ergebnis je Aktie in USD 7,06 4,28 4,68 KGV 6 10 9 Dividende je Aktie in USD 2,52 2,58 2,60 Dividendenrendite 5,75 % 5,89 % 5,94 % *e = erwartet

Seagate-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)