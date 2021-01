SHOP APOTHEKE - Wandelanleihe belastet die Aktie

Die Online-Versand-Apotheke gab heute Morgen bekannt, über eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtwert von 200 Millionen EUR frisches Kapital einsammeln zu wollen. Dies belastet den Aktienkurs am Vormittag deutlich, die Aktie ist aktuell mit deutlichem Abstand größter Tagesverlierer im MDAX.

Wie ist die technische Situation der Aktie einzustufen?

Die vorgestern thematisierte Charthürde bei 166,75 EUR konnte nicht überwunden werden und stellte sich somit zum wiederholten Male als Stolperstein für die Käufer heraus.

So lange dieses wichtige Widerstandslevel nicht per Tagesschlusskurs überwunden werden kann, ist der Weg des geringsten Wiederstands aktuell südwärts in den Bereich des EMA50 im Tageschart. Dieser liegt im Moment bei 141,10 EUR.

Unterhalb von 166,70 EUR dominieren somit kurzfristig die Abwärtsrisiken in der Aktie.

Shop Apotheke Aktie (Chartanalyse Tageschart)

