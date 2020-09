Shop Apotheke will 2023er-Wandelanleihe vorzeitig in eigene Aktien tauschen

VENLO (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke will eine im Jahr 2023 fällige Wandelanleihe früher in eigene Aktien umwandeln. Wie das erst zu Wochenbeginn in den MDax aufgestiegene niederländische Unternehmen am Mittwoch in Venlo mitteilte, sollen die Gespräche mit den Investoren hierzu aufgenommen werden. Diese sollen nun durch einen entsprechenden Anreiz zur früheren Umwandlung ermutigt werden. Wie viele neue Aktien damit maximal ausgegeben werden könnten, dazu machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

Das Emissionsvolumen der Wandelanleihe hatte Shop Apotheke im vergangenen Jahr noch aufgestockt und beläuft sich mittlerweile auf 135 Millionen Euro. Der Kupon beträgt 4,5 Prozent. Sofern aber nach der Wandlung lediglich 15 Prozent oder weniger der ausstehenden Anleihen verblieben, behalte sich die Shop Apotheke das Recht vor, diese Anleihen vollständig zum Nominalwert zurückzuführen, hieß es weiter./tav/jha/