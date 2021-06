Shopify-Aktie: Next-Level-E-Commerce-Wachstum voraus? Eine interessante Investition!

Die Aktie von Shopify könnte eine wirklich spannende Möglichkeit sein und bleiben, um vom E-Commerce zu profitieren. Spätestens, seitdem Cathie Wood ihre Vision geteilt hat, dass dieser Onlinehändler zu einem Plattform-Gegengewicht für etablierte Player werden könnte, glaube ich, dass die aktuelle Bewertung noch nicht zu teuer ist.

Natürlich gilt es, qualitativ und quantitativ das Wachstum bei Shopify aufrechtzuerhalten. Ein Börsenwert von ca. 155 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 38 sind alles andere als wenig. Es braucht die Umsatzwachstumsraten im zuletzt dreistelligen Bereich, um dieses Bewertungsmaß zu relativieren.

Jetzt könnte sich bei Shopify jedoch eines anbahnen: Nämlich eine interessante Übernahme, die den Onlinehändler beziehungsweise die Plattform auf ein neues Level hieven könnte. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Investoren dazu wissen sollten.

Shopify: Mehr E-Commerce-Wachstum durch Primer?

Wie wir mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage rund um den E-Commerce-Akteur feststellen können, hat es eine interessante Investition gegeben. Demnach hat das Top-Management die Entscheidung getroffen, in Primer zu investieren. Einem Service, der mithilfe von virtueller Realität Lösungen für den E-Commerce geschaffen hat, um Dinge wie Tapeten oder Fliesen in Räumen virtuell auszuprobieren.

Wobei diese Aussage so nicht ganz richtig ist. Shopify hat nämlich nicht direkt in Primer investiert, sondern in das Team. Die Plattform Primer soll im Zuge dieses Deals geschlossen werden, wie das Primer-Management mitgeteilt hat. Das Team der ehemaligen E-Commerce-Plattform gehört zukünftig zu Shopify und arbeitet bei dem Plattformbetreiber an innovativen Lösungen. Das betrifft immerhin acht Personen.

Die Konditionen dieser Übernahme sind nicht bekannt. Allerdings dürfte das Ziel durchaus ableitbar sein. Nämlich, dass Shopify in Zukunft ebenfalls verstärkt an eigenen Lösungen für die virtuelle Realität arbeiten möchte. Und sich entsprechend jetzt verstärkt hat mit jeder Menge Fachkompetenz.

Was bringt das für das Wachstum?

Die Kernfrage ist jetzt natürlich: Was bringt das für das Wachstum des E-Commerce-Akteurs? Im Moment womöglich noch nicht viel. In Zukunft vielleicht aber jede Menge. Dabei dürfen wir nicht vergessen, wie der Plattformbetreiber sein Geld verdient.

Mithilfe der virtuellen Realität könnte es Shopify gelingen, das Leistungsspektrum für die verbundenen Händler auf ein neues Level zu hieven. Mithilfe von virtueller Realität ist mehr möglich, die Plattform wird attraktiver. Zudem könnten die Kunden geneigt sein, mehr für die Service-Gebühren auf der Plattform zu bezahlen. Einem Segment (Merchants Solutions), das mit 668 Mio. US-Dollar und einer Umsatzwachstumsrate schon heute überproportional zur Wachstumsgeschichte hinter der Aktie beiträgt.

Ich sehe die Investition daher als strategischen Imperativ für Shopify, um den eigenen Onlinehandelsplatz auf ein neues Level zu bringen. Wobei dazu natürlich mehr gehören könnte. Virtuelle Realität könnte das Momentum auf der Plattform jedoch erhöhen und dem E-Commerce-Akteur mehr Umsatz bringen.

