Siemens-Aktie jetzt ein Kauf? Diese Gründe sprechen dafür!

Die Aktie von Siemens ist im Rahmen des Corona-Crashs ebenfalls ordentlich korrigiert. Seit Jahresanfang ging es mit den Anteilsscheinen des DAX-Mischkonzerns von einem Kursniveau von 118,56 Euro auf die aktuellen Notierungen von 79,20 Euro (09.03.2020, maßgeblich für alle Kurse) bergab. Man muss kein Mathe-Ass sein, um zu erkennen, dass die Aktie seitdem rund ein Drittel an Wert eingebüßt hat.

Aber was ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau? Ein klarer Kauf? Oder eher eine zwar nun günstiger wirkende Chance, bei der Investoren vorsichtig bleiben sollten? Ein Foolisher Blick auf Bewertung und Dividende könnte hier durchaus das Bild einer günstigen Gelegenheit skizzieren:

Die aktuelle Bewertung im Blick

Wie wir mit Blick auf die aktuellen Kurskapriolen nämlich feststellen können, ist inzwischen auch das Bewertungsmaß ca. ein Drittel günstiger als noch zum Jahresanfang. Das macht sich doch recht deutlich bei einigen gängigen Kennzahlen bemerkbar.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2019 kam Siemens so beispielsweise auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 6,41 Euro, was bei dem aktuellen Kursniveau bloß noch einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von aufgerundet 12,4 entsprechen würde. Der Umsatz je Aktie belief sich hingegen auf 106,13 Euro, wodurch die Anteilsscheine gegenwärtig mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von aufgerundet 0,74 bewertet werden. Ein Wert von unter eins kann bei dieser profitablen und dividendenstarken DAX-Aktie grundsätzlich als vergleichsweise preiswert angesehen werden.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 rechnet das Management dabei sogar eigentlich mit einem moderaten Wachstum, zumindest auf Umsatzbasis. Allerdings bleibt natürlich abzuwarten, ob hieran die Corona-Korrektur und der Einfluss auf die Weltwirtschaft etwas verändern werden. Nichtsdestoweniger scheint der operative Alltag von Stabilität geprägt zu sein, was grundsätzlich ein preiswertes Bewertungsmaß offenbaren könnte.

Solide Dividende mit Perspektive

Allerdings ist das nicht alles: Die Aktie von Siemens kann nämlich grundsätzlich eine starke Dividende bieten, die auf dem aktuellen Kursniveau ebenfalls wieder bedeutend höher ist sowie vor Stabilität und auch vor Nachhaltigkeit nur so strotzt.

Für das letzte Geschäftsjahr 2019 wurde dabei bereits im Januar eine Dividende in Höhe von 3,90 Euro an die Investoren ausgezahlt. Bei dem derzeitigen Kursniveau von 79,20 Euro beliefe sich die Dividendenrendite somit auf 4,92 %. Ein ziemlich hoher und zugleich attraktiver Wert.

Dabei kann Siemens außerdem auf eine Dividendenhistorie zurückblicken, die inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte stetiger Konstanz umfasst und in vielen Jahren ein moderates Wachstum geboten hat. Der Mischkonzern erhöhte dabei zuletzt die eigene Ausschüttung stets um 0,10 Euro pro Jahr und möglicherweise kann das ein erster Indikator dafür sein, was Dividendenjäger im kommenden Jahr erwarten können.

In Anbetracht des 2019er-Gewinns je Aktie in Höhe der besagten 6,41 Euro beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis derzeit auf ca. 60 %. Grundsätzlich besteht daher noch Raum für weitere Erhöhungen.

Siemens-Aktie: Günstig und dividendenstark in der Korrektur

Die Aktie von Siemens wird daher in diesem Jahr keine größeren Wachstumssprünge hinlegen. Möglicherweise wird sich das Coronavirus dabei sogar noch als Dämpfer für die eigenen Prognosen herausstellen. Dafür sind die Anteilsscheine des DAX-Mischkonzerns allerdings vergleichsweise günstig und dividendenstark.

Die Aktie wird unter ihren jährlichen Umsätzen gehandelt und kommt lediglich auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12. Die Dividendenrendite ist außerdem mit einem Wert von fast 5 % vergleichsweise hoch, nachhaltig und operativ gedeckt. Investoren auf der Suche nach günstigen Aktien in unserem heimischen Leitindex können den Mischkonzern daher durchaus näher ins Auge fassen.

