Siemens Energy: Keine Komplettübernahme von Siemens Gamesa geplant – Aktie wieder zum Handel zugelassen

Die spanische Börsenaufsicht hat die Aktien der Windkraft-Tochter von Siemens Energy wieder zum Handel zugelassen. Zuvor hatte der Dax-Konzern den Behörden mitgeteilt, dass aktuell keine komplette Übernahme von Siemens Gamesa geplant sei. Zu Handelsbeginn hatte die Wirtschaftszeitung „Expansión“ über solche Pläne des neuen Mutterkonzerns berichtet. Sogar von konkreten Aufträgen war in dem Artikel die Rede.

Dax-Mitglied widerspricht

„Auch wenn wir natürlich für die Zukunft kein Szenario ausschließen können, können wir bestätigen, dass Siemens Energy derzeit nicht an einem Übernahmeangebot arbeitet“, hieß es in einer Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht CNMV vom Dienstag. Siemens Energy betonte, entgegen dem Bericht habe man weder Morgan Stanley noch die Deutsche Bank mit Blick auf ein Übernahmeangebot beauftragt.

Siemens-Gamesa-Aktie beruhigt sich wieder

Nachdem die Aktie kurz vor der Aussetzung auf dem Weg zu einem zweistelligen Tagesgewinn war, sorgt das Dementi von Siemens Energy wieder für eine deutliche Abkühlung im Kurs. Nach der Handelsaufnahme ziehen sich einige Anleger wieder zurück und der Wert liegt noch 3 Prozent im Plus. Die Fantasie, dass Siemens Energy irgendwann bei der Tochter komplett zugreift macht Sinn und ist durchaus noch nicht komplett aus der Welt. Davon könnte die Aktie in der Zukunft durchaus noch profitieren.

