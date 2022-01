Sierra Metals meldet Produktionsergebnisse für das Jahr 2021 – Prognose für 2022 folgt mit Jahresabschluss

(Alle Dollarangaben beziehen sich auf US-Dollar)

Konsolidierter Durchsatz der Anlagen stieg um 3%, vor allem aufgrund eines höheren Durchsatzes der Minen Yauricocha und Cusi. Geringerer Durchsatz der Mine Bolivar.

Rückgang der Kupferäquivalentproduktion um 24% im Jahr 2021 gegenüber 2020 aufgrund geringerer Gehalte und COVID-19-bedingter operativer Schwierigkeiten während des Jahres

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT) (BVL:SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ bzw. „das Unternehmen“) meldet die Produktionsergebnisse für das 4. Quartal 2021 und das Gesamtjahr 2021. Diese schließen die Ergebnisse der drei Untertageminen von Sierra Metals ein: die Polymetall-Mine Yauricocha in Peru sowie die Kupfermine Bolivar und die Silbermine Cusi in Mexiko.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentierte: „2021 war für das Unternehmen ein recht schwieriges Jahr. Abnehmende Erzgehalte kamen mit beispiellosen COVID-bedingten betrieblichen Schwierigkeiten an unseren drei Standorten zusammen. Auch wenn in der Mine Cusi und der Mine Yauricocha eine Normalisierung des Betriebs und der Personalbesetzung immer näher rückt, besteht 2022 für die Mine Bolivar die Notwendigkeit, Infill-Bohrungen und die Minenentwicklung zu beschleunigen, um in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 die Verfügbarkeit von Erz zu steigern.”

Wie in den Finanzergebnissen für das 3. Quartal 2021 gemeldet, gab es mehrere operative Probleme in der Mine Bolivar, darunter Mangel an Ausrüstung und geringere Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die zur Beeinträchtigung von Minenentwicklung, Infill-Bohrungen und durchschnittlichen Erzgehalten führten. Die Produktionszahlen der Mine Bolivar im 4. Quartal sind Ausdruck der anhaltenden Herausforderungen aufgrund dieser zeitlich befristeten Faktoren, und folglich lag die konsolidierte Produktion unter den Prognosen für das Jahr. Auch wenn wir uns bemühen, den Betrieb zu normalisieren, gehen wir weiterhin davon aus, dass es mindestens bis zum Jahresende dauern wird, den Rückstand aufzuholen. Außerdem sind wir uns bewusst, dass Sierra Metals aktuell die ersten Auswirkungen der jüngsten Welle an COVID-19-Infektionen zu spüren bekommt. Obwohl es noch zu früh ist, die Auswirkungen dieser jüngsten Welle zu beurteilen, rechnen wir mit einer Verringerung des Personalbestands im 1. Quartal und möglicherweise bis ins 2. Quartal an unseren Standorten in Peru und Mexiko.”

Er bemerkte abschließend: „Aus diesen Gründen hat Sierra Metals beschlossen, die Herausgabe der Produktions- und Kostenprognose für 2022 bis zum 16. März 2022 zu verschieben, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung unseres Jahresabschlusses. Wir beabsichtigen, die Prognosen bereitzustellen, wenn wir genauere und aussagekräftigere Zielvorgaben vorlegen können. Derzeit konzentrieren wir uns auf die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gemeinden. Wir werden auch weiterhin die Hindernisse überwinden, die sich aus den anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 auf unsere Arbeitskräfte, Gemeinde, Lieferanten und Dienstleister ergeben. Diese hatten und haben direkte und indirekte Auswirkungen auf unsere Tätigkeiten. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wenn wir diese Schwierigkeiten überwunden haben, wir Fortschritte bei Explorations-Initiativen machen sowie bei Projekten zur Steigerung unserer Effizienz und zur vollen Ausschöpfen unserer Wachstumschancen in allen unseren Betrieben.”

Kennzahlen der konsolidierten Produktion im Jahr 2021

Kupferproduktion von 31,8 Mio. Pfund – Rückgang um 28% gegenüber 2020

Zinkproduktion von 79,3 Mio. Pfund – Rückgang um 3% gegenüber 2020

Bleiproduktion von 30,8 Mio. Pfund – Rückgang um 7% gegenüber 2020

Silberproduktion von 3,5 Mio. Unzen – Steigerung um 2% gegenüber 2020

Goldproduktion von 9.572 Unzen – Rückgang um 30% gegenüber 2020

Erzdurchsatz insgesamt: 2.9 Mio. Tonnen – Steigerung um 3% gegenüber 2020

Konsolidierte Kupferäquivalentproduktion von 89,9 Mio. Pfund – Rückgang um 24% gegenüber 2020

Der jährliche Durchsatz des Unternehmens war um 3% höher als im Jahr 2020.

Kennzahlen der Produktion im 4. Quartal 2021

Kupferproduktion von 6,1 Mio. Pfund – Rückgang um 43% gegenüber dem 4. Quartal 2020

Zinkproduktion von 14,9 Mio. Pfund – Rückgang um 31% gegenüber dem 4. Quartal 2020

Bleiproduktion von 6,0 Mio. Pfund – Rückgang um 21% gegenüber dem 4. Quartal 2020

Silberproduktion von 0,8 Mio. Unzen – Rückgang um 13% gegenüber dem 4. Quartal 2020

Goldproduktion von 1.863 Unzen – Rückgang um 45% gegenüber dem 4. Quartal 2020

Der konsolidierte Quartalsdurchsatz an Erz von 590.057 Tonnen ging im Laufe des 4. Quartals 2020 um 24% zurück. Dieser Rückgang ist größtenteils auf den Rückgang von 41% im Durchsatz der Mine Bolivar im 4. Quartal 2021 zurückzuführen, da die Mine weiterhin mit den verbliebenen Problemen im Zusammenhang mit den COVID-Beschränkungen konfrontiert war. Der Quartalsdurchsatz in der Mine Yauricocha ging im Vergleich zum 4. Quartal 2020 um 11% zurück. Die durchschnittliche zulässige Jahreskapazität im Jahr 2021 für die Mine Yauricocha wird als gewichteter Durchschnitt der ursprünglichen Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag („tpd“) und der gesteigerten Kapazität von 3.600 tpd berechnet (Stand vom 16. Juni 2021). In den ersten neun Monaten des Jahres arbeitete die Mine mit einer Rate von mehr als 3,700 tpd und erreichte deshalb die maximal zulässige Jahreskapazität noch vor Ende des Jahres. Der Betrieb der Mine wurde einige Tage vor Jahresende gestoppt, was dazu führte, dass die Produktion in der Mine Yauricocha im 4. Quartal 2021 niedriger war als im 4. Quartal 2020.

Im 4. Quartal 2021 ging die Kupferäquivalentproduktion der Mine Yauricocha um 32% zurück. Grund dafür war ein Rückgang des Quartalsdurchsatzes um 11% zusammen mit geringeren durchschnittlichen Erzgehalten und Ausbeuten, außer bei Gold und Kupfer. Der Durchsatz der Mine Bolivar war im 4. Quartal 2021 durch COVID und dessen Auswirkungen auf die Minenentwicklung stark beeinträchtigt und fiel gegenüber dem 4. Quartal 2020 um 41% niedriger aus. Der geringere Durchsatz zusammen mit negativen Schwankungen in den Gehalten führte im 4. Quartal 2021 zu einer im Vergleich zum 4. Quartal 2020 um 65% niedrigeren Kupferäquivalentproduktion in der Mine Bolivar.

Im 4. Quartal 2021 fiel die Silberäquivalentproduktion der Mine Cusi um 21% höher aus als im 4. Quartal 2020. Grund dafür war der in dem Quartal um 3% höhere Durchsatz und höhere Gehalte bei allen Metallen im Vergleich zum 4. Quartal 2020.

Konsolidierte Produktionsdaten