So würde ich jetzt 500 Euro investieren!

500 Euro übrig zu haben ist definitiv alles andere als verkehrt. Vielleicht hat so mancher gerade sein Urlaubsgeld erhalten. Oder aber eine Bonuszahlung. Oder es gibt einen anderen Grund, weshalb du gerade ein solches kleines Vermögen besitzt.

Vielleicht entschließt du dich damit, den Grundstein für deinen eigenen finanziellen Erfolg zu legen, und möchtest die 500 Euro jetzt investieren. Im Folgenden möchte ich dir jedenfalls einige Möglichkeiten aufzeigen, die du mit einem solchen Geldbetrag hast. Oder zumindest Fragen aufzeigen, die dich auf einen besseren Weg führen könnten.

500 Euro investieren: Möglichkeiten und Wege!

Grundsätzlich solltest du, wenn du jetzt 500 Euro investieren willst, ein paar Dinge beantworten. So beispielsweise zunächst, ob diese Investition deine einzige bleiben sollte. Oder aber ob du planst, auch in Zukunft weiteres Geld zu investieren. Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, kannst du unterschiedliche Möglichkeiten und Ansätze wagen.

Wenn wir davon ausgehen, dass diese 500 Euro deine erste und auf absehbare Zeit einzige Investition in Aktienmärkte bleiben, gibt es trotzdem ein paar Wahlmöglichkeiten. Im Allgemeinen kann man als Investor jedoch relativ wenig falsch machen, wenn man einen solchen Betrag möglichst über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg in einen ETF auf einen breiten Index investiert. Der MSCI World oder der S&P 500 könnten eine interessante Wahl sein.

Der Ansatz ist in diesem Fall vergleichsweise einfach: Du bist der breite Markt, abzüglich einer geringen Gebühr. Mit dem breiten Markt kannst du langfristig orientiert marktübliche Renditen oder auch Dividenden einfahren. Die Chance für eine Rendite über viele Jahre, vielleicht ein, zwei Jahrzehnte, stehen mit einem solchen Ansatz jedenfalls nicht verkehrt.

Aber auch das Investieren in eine Beteiligungsgesellschaft ist möglich. Ich will dir keinen Namen zu sehr zu nahelegen (und darf das auch nicht). Aber Warren Buffetts Berkshire Hathaway besitzt jedenfalls einen netten US-amerikanischen Querschnitt, der auf Rendite ausgelegt ist. Sowie langfristig orientiert auch mithilfe von Aktienrückkäufen ein zusätzliches Renditepotenzial bieten kann. Eine Investition von 500 Euro kann auch dein Vermögen mehren.

Erst der Beginn eines Prozesses!

Wenn du jedoch mit den ersten 500 Euro den Grundstein deines Vermögensaufbaus legen möchtest, so besitzt du natürlich mehrere Optionen. Beteiligungsgesellschaften und marktbreite ETFs könnten auch dabei eine Variante sein. Vielleicht eine, die du regelmäßig besparen und mit wenig Aufwand einfach im klassischen Buy-and-Hold-Ansatz verfolgen möchtest.

Aber mit regelmäßigen weiteren Investitionen könntest du auch ein Aktiendepot aufbauen. Wenn du beispielsweise im Laufe der Zeit zehn Mal 500 Euro investierst, so könntest du in zehn verschiedene Dividendenaktien investieren. Oder aber in zehn verschiedene Wachstumsaktien. Wenn du bereit bist, Aufwand und Zeit zu investieren, könntest du damit den Markt sogar schlagen.

Im Endeffekt ist es natürlich deine finale Entscheidung, wie du jetzt 500 Euro investieren willst. Wichtig ist bloß zu begreifen, dass du mit einem solchen Betrag definitiv den Grundstein für deinen Vermögensaufbau legen kannst.

