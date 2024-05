Drei Fragen an Bernecker 03.05.2024

Lufthansa transportiert immer mehr Passagiere und die Einnahmen steigern sich. Die Aktie profitiert nicht davon. Was ist da los?

Lufthansa hat die gleichen Probleme wie alle großen Airlines der Welt. Die Sicherheit der Kalkulation ist gefährdet durch permanente Störungen im Luftverkehr. Damit ist die Lufthansa ähnlich wie die Amerikaner aus der Sicht von großen Investoren kein sicher kalkulierbares Investment.

Acht Milliarden Marktwert für rund 42 Milliarden Euro Zielumsatz (geschätzt) und ein KGV von aktuell 4,4 per 2025 sind eigentlich lächerlich. Gelingt der Einstieg in Italien, steigt der Umsatz um etwa 2,6 bis knapp drei Milliarden Euro und darin läge deshalb ein neuer Investmentanstoß, weil LH als Gruppe dann den Zugang zum immer noch interessantesten Markt in Afrika/Nahost hätte.

Darin liegt ein Hoffnungsansatz. Denn: Seit 3 Jahren fängt sich der Kurs immer wieder auf der Ebene um 6 Euro. Darin läge ein Indiz für einen nachhaltigen Aufschwung, wenn sich das Klima im internationalen Luftgeschäft nachhaltig stabilisiert.

Bei ProSiebenSat.1 kommt es nicht zur Aufspaltung aller nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereiche: Was bedeutet das für die Aktie?

Die FAZ berichtete am Donnerstag umfangreich über den interessanten Verlauf der Hauptversammlung von ProSiebenSat.1. Jeder gegen jeden, ergibt ein wirres Bild von Interessen, wofür zurzeit keiner die Macht hat, klare Mehrheiten zu konstruieren. Den Italienern fehlt offensichtlich der Mut, ein Übernahmeangebot zu starten, um klare Verhältnisse zu organisieren. Solange das nicht gelingt, kann man zuschauen.

Starbucks: Umsatz rückläufig und Prognose gekappt. Sind die Zeiten der Überperformance der Aktie vorbei?

Die große Story von Starbucks ist im Wesentlichen gelaufen. Das Kerngeschäft hat sich stabilisiert, aber der Hype ist nicht mehr da, wovon ein Unternehmen dieser Art nun mal lebt. McDonald’s geht es ähnlich: Gut organisiert, stabil im Geschäftsverlauf, aber die Story fehlt. Wenn es eine solche gäbe, wäre das eine neue Sicht. So lange schaue ich zu.