Softing: IT-Unternehmen zieht Großauftrag im Carsharing-Bereich an Land – Aktie springt nach oben

In einem vorweihnachtlich relativ ruhigen Frankfurter Börsenumfeld haben am Donnerstag die Softing-Aktien mit kräftigen Kursgewinnen für Bewegung gesorgt. Im frühen Xetra-Handel zogen die Titel des Hard- und Softwareanbieters um 8,5 Prozent an, nachdem dieser einen neuen Großkunden im Carsharing-Bereich vermeldet hatte. Die Aktie, die in keinem bedeutenden Index der Dax-Familie enthalten ist, schaffte es dabei über gleich mehrere charttechnisch bedeutende Indikatorlinien.

Das auf Lösungen für industrielle Automatisierung und Fahrzeugelektronik spezialisierte Unternehmen hatte mitgeteilt, dass die Tochter Globalmatix einen Auftraggeber an Land gezogen hat, der auf die Ausrüstung von Flottenbetreibern zur Erkennung von Unfallschäden fokussiert ist. Noch im laufenden Jahr sollen über 3000 Telematikboxen geliefert werden, die verbunden seien mit mehrjährigen Serviceverträgen. Für 2022 und die kommenden Jahre rechnet das Unternehmen mit einem weiter wachsenden Bedarf.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

