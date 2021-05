Softwarefirma Suse bei Börsengang mit bis zu 5,7 Mrd Euro bewertet

München (Reuters) - Der Börsengang des Nürnberger Linux-Softwareanbieters Suse soll rund eine Milliarde Euro einbringen.

Das Unternehmen legte die Preisspanne für die Emission am Mittwoch auf 29 bis 34 Euro fest. Damit käme Suse auf einen Börsenwert von 4,9 bis 5,7 Milliarden Euro. Zwischen 500 und 600 Millionen Euro sollen Suse selbst zufließen, 400 bis 500 Millionen gehen an den 2018 eingestiegenen schwedischen Finanzinvestor EQT. Zwei Ankeraktionäre haben sich bereits gemeldet, die Aktien für bis zu 360 Millionen Euro zeichnen wollen: der US-Investor Capital Research und der singapurische Staatsfonds GIC.

Bis zu 26,5 Prozent der Aktien sollen nach der Erstnotiz an der Frankfurter Börse am 19. Mai im Streubesitz sein. Die Aktien können von Donnerstag an bis zum 17. Mai gezeichnet werden.