Sommerrally statt Börsenflaute? - n-tv Zertifikate vom 03.06.2020

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Die Anleger fahren weg, der Betrieb auf dem Börsenparkett flaut ab. Normalerweise ist das so. Doch für viele fällt der Sommerurlaub dieses Jahr aus. Was bedeutet das für die Börse? Gibt es statt Flaute diesmal eine Sommerrally? Friedhelm Tilgen von n-tv spricht mit Matthias Hüppe von HSBC darüber, wie Anleger sich am besten absichern können, falls es anders läuft als erwartet.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6054GGEkG►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6055GGEkH#sommerrally #boerse #geldanlage

