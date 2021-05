Streaming-Chance Roku-Aktie: Das Wachstum beschleunigt sich!

Die Roku-Aktie ist eine bemerkenswerte Streaming-Chance. Dabei besitzen Foolishe Investoren die Möglichkeit, von einer Plattform zu profitieren. Der Streaming-Markt ist schließlich nicht einfach bloß von Content abhängig, wobei auch dieses Unternehmen einen Fuß in den Content-Markt eintaucht.

In letzter Zeit gab es auch mit Blick auf den Aktienkurs ein paar Zweifel an der Intaktheit der Wachstumsgeschichte, oder zumindest an der Bewertung. Die Roku-Aktie korrigierte inzwischen schließlich um ca. 40 %. Das ist alles andere als wenig.

Wir können jedoch eines festhalten: Operativ gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Das Wachstum der Roku-Aktie ist weiterhin absolut stark. Riskieren wir daher einen Blick auf spannende Details rund um das Zahlenwerk.

Roku-Aktie: Das Q1 im Blick!

Wie wir jetzt mit Blick auf die Roku-Aktie feststellen können, spricht im ersten Quartal einiges für eine Wachstumsbeschleunigung. Das Wachstum des Streaming-Akteurs hat im Jahresvergleich um 79 % auf 574,2 Mio. US-Dollar zugelegt. Erneut war der Plattform-Umsatz mit einem Sprung von über 101 % im Jahresvergleich auf 466,5 Mio. US-Dollar der wichtigste Wachstumstreiber.

Mit einem Nettoergebnis von 75,8 Mio. US-Dollar gelang sogar der Sprung in die schwarzen Zahlen, das operative Ergebnis lag mit 326,8 Mio. US-Dollar sogar sehr deutlich in der profitablen Zone. Das ist ein starkes Zahlenwerk, das wir hier erkennen.

Aber auch die nichtfinanziellen Kennzahlen der Roku-Aktie sind absolut interessant. So kletterte das Netzwerk der aktiven Accounts auf 53,6 Mio., was einem Nettoneukundenwachstum von 2,4 Mio. Nutzern im Quartalsvergleich entspricht. Die Anzahl der gestreamten Stunden stieg um 49 % im Jahresvergleich auf 18,3 Mrd. Mit einem durchschnittlichen Umsatz je Nutzer von 32,14 US-Dollar nimmt außerdem die Monetarisierung des Netzwerks konsequent zu. Eine wirklich spannende Kennzahl der Streaming-Chance, die jedoch weiteres Potenzial besitzt.

Das Management rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatz in einer Spanne zwischen 610 und 620 Mio. US-Dollar, was ein weiterhin starkes Wachstum in Aussicht stellt. Ergebnisseitig soll es leichte Rückschritte bei der Roku-Aktie geben. Aber immerhin: Mit einem Nettoergebnis zwischen 10 und 20 Mio. US-Dollar soll der Streaming-Akteur weiterhin in den schwarzen Zahlen bleiben.

Ein Blick auf die fundamentale Bewertung …

Die Roku-Aktie hat zuletzt, wie gesagt, ordentlich nachgegeben. Die momentane Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 37,6 Mrd. US-Dollar, daraus ergibt sich auf Basis dieses Quartals ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 18. Für das anhaltend starke Wachstum könnte das ein preiswertes Bewertungsmaß für diese langfristig orientierte Chance sein.

Natürlich existieren gewisse Risiken, die man als Investor berücksichtigen soll. Aber auch langfristig orientiert eine Menge Chancen. Durch den Einstieg in den Content-Markt könnte die Roku-Plattform weitere Marktanteile gewinnen. Über viele Jahre hinweg könnte das eine attraktive Chance sein, um vom Streaming-Markt zu profitieren.

Der Artikel Streaming-Chance Roku-Aktie: Das Wachstum beschleunigt sich! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool