Talanx will eine konstante Dividende ausschütten

Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) will eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausschütten, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Im letzten Jahr wurde für das Geschäftsjahr 2019 ebenfalls eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie bezahlt. Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 32,94 Euro und der geplanten Dividende ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,55 Prozent. Die diesjährige Hauptversammlung ist für den 6. Mai 2021 geplant.

Talanx hat im Geschäftsjahr 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Konzernergebnis von 673 Mio. Euro (Vorjahr: 923 Mio. Euro) erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 1,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,4 Mrd. Euro). Die gebuchten Bruttoprämien legten um 4,1 Prozent auf 41,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 39,5 Mrd. Euro) zu.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Talanx trotz der andauernden Corona-Krise unverändert ein Konzernergebnis in einer Spanne von 800 bis 900 Mio. Euro.

Die Aktie von Talanx wird seit dem 2. Oktober 2012 an der Börse gehandelt. Der Platzierungspreis lag bei 18,30 Euro je Aktie. Talanx ist seit Februar 2006 mit 50,2 Prozent an Hannover Rück, der Nummer drei unter den weltweiten Rückversicherern, beteiligt. Zu den weiteren Marken gehören unter anderem HDI und Targo-Versicherung. Größter Aktionär von Talanx ist mit 79 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Redaktion MyDividends.de