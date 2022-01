Tauziehen zwischen Value und Growth! Bahnt sich ein China-Tech-Bounce an?

Replaced by the video

0:00 - Intro

0:55 - Tauziehen zw. Value und Growth

4:26 - Update zu Covid

6:29 - Omikron-Auswirkungen

7:07 - Arbeitsmarkt und Wirtschaft

8:09 - Trendwechsel an der Wall Street?

8:52 - Geldpolitik

11:17 - AT&T, Beyond Meat

13:50 - Lucid, Nikola, Tesla

17:07 - Apple, Boeing, Peloton

20:14 - China und der chinesische Tech-Sektor

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet