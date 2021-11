Teamviewer: Weshalb keine Dividende und Aktienrückkäufe richtig sind

Die Geduld der Aktionäre von Teamviewer () wurde in den letzten Monaten auf die Probe gestellt. Schließlich ging es vom 52-Wochen Hoch bei 49,59 Euro am 19.02.2021 innerhalb kürzester Zeit auf 11,93 Euro im Laufe des 22.11.2021 hinab. Den jüngsten Kurssturz hat dabei die Ankündigung von CEO Oliver Steil ausgelöst, zunächst keine Dividende auszuschütten und auch keine Aktienrückkäufe zu tätigen.

Die beste Form um Gewinne zu verwenden, sollte in der Regel immer eine Investition sein, welche dazu dient den Burggraben zwischen dem Unternehmen und seinen Wettbewerbern zu verbreitern. Hier sollte sich mit Remotelösungen für große Unternehmen und neuartigen AR-Anwendungen interessante Optionen bieten.

So aussichtslos ist die Lage nicht

Trotz der jüngsten Rückschläge prognostiziert das Management weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich und EBITDA-Margen über 45 % für die nächsten Jahre. Das Unternehmen hat seine Probleme analysiert und hat einen Maßnahmenplan erarbeitet, welcher bis zum Ende des dritten Quartals im nächsten Jahr umgesetzt werden soll.

Rückenwind sollte dem Unternehmen dabei die erneuten Verschärfungen rund um Covid-19 geben. Viele Unternehmen werden sich jetzt wieder hektisch auf die Suche nach einer Lösung für die Kommunikation im Unternehmen sowie Fernzugriff und -wartung begeben.

Das Kerngeschäft wächst weiterhin stark und ist hochprofitabel. Dennoch arbeitet das Unternehmen hart daran, weniger abhängig von der Werbeindustrie zu werden. Google konzentriert sich dazu auf die Cloud und Hardware. Darüber hinaus investiert Alphabet viel Geld in bahnbrechende Technologien wie autonomes Fahren und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Branchen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Alphabet dem Schicksal vieler anderer Unternehmen dadurch entgeht, eines Tages selbst der Disruption zum Opfer zu fallen.

Warren Buffett hat ein Unternehmen für die Ewigkeit geschaffen

Im Portfolio von Berkshire Hathaway stellt Apple, ein weiterer Tech-Riese, die größte Position dar. Zusätzlich zu diesem Portfolio hat Warren Buffett ein einzigartiges Konglomerat aus Versicherungsunternehmen, einer Eisenbahngesellschaft und einem Energieversorger sowie weiteren Unternehmen in Privatbesitz geschaffen. Trotz des fortgeschrittenen Alters des Orakels von Omaha sollten sich Anleger daher nicht beunruhigen lassen.

Versicherungsprämien und Dividenden verschaffen Berkshire Hathaway einen stetigen Geldstrom, den das Unternehmen in den Ausbau seiner Wettbewerbsvorteile und weiteres Wachstum investieren kann. Die Kriegskasse ist weiterhin gut gefüllt und Warren Buffett wartet geduldig auf das perfekte Übernahmeziel. In der Zwischenzeit schafft er Werte für die Aktionäre, indem er seine eigenen Aktien zu einem vorteilhaften Preis kauft.

Tencent mit Rabatt

Die größte Beteiligung von Prosus ist Tencent. Der chinesische Riese wurde in diesem Jahr von der Regulierung durch die chinesische Regierung hart getroffen. Mit seinem starken Geschäftsmodell rund um seine Super-App halte ich das Unternehmen jedoch nach wie vor für einen klaren Kandidaten für ein Comeback im nächsten Jahr.

Trotz aller Bemühungen des Managements von Prosus ist es noch nicht gelungen, den Abschlag auf seine größte Beteiligung an Tencent zu verringern. Außerdem verfügt das Unternehmen über ein weiteres Portfolio von Tech-Beteiligungen, die wahrscheinlich eines Tages vom Markt wahrgenommen werden. Daher halte ich Prosus für eine der interessantesten langfristigen Wetten.

Der Artikel Teamviewer: Weshalb keine Dividende und Aktienrückkäufe richtig sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Florian Hainzl besitzt Aktien von Berkshire Hathaway, Prosus und Alphabet. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- & C-Aktien), Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple, Long March 2023 $120 Call auf Apple, Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images