Telefónica Deutschland hebt die Dividende an

Die Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9) wird der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2021 eine Dividende von 0,18 Euro je Aktie vorschlagen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gegenüber der Ausschüttung im Vorjahr (0,17 Euro) ist dies eine Anhebung um knapp 6 Prozent. Im Jahr 2019 wurden noch 0,27 Euro (für das Geschäftsjahr 2018) bezahlt.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 2,38 Euro entspricht die geplante Dividende einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent. Wie bereits früher berichtet wurde, wird der Zeitraum für die zugesagte Mindestdividende um ein Jahr bis einschließlich zum Geschäftsjahr 2023 erweitert. Die zugesagte Mindestdividende beträgt ebenfalls 0,18 Euro.

Telefónica Deutschland schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Anstieg beim Umsatz um 1,8 Prozent auf 7,53 Mrd. Euro und im bereinigten Betriebsergebnis (OIBDA) um 0,2 Prozent auf 2,32 Mrd. Euro ab. Der Nettogewinn lag bei 328 Mio. Euro verglichen mit einem Nettoverlust von -212 Mio. Euro im Vorjahr. Der Nettogewinn beinhaltete den Veräußerungsgewinn aus der Anfang September 2020 vollzogenen Übertragung der ersten Tranche von Dachstandorten an den Infrastrukturanbieter Telxius.

Für 2021 wird eine unveränderte bis leicht positive Entwicklung beim Umsatz sowie eine weitgehend unveränderte bis leicht positive Entwicklung im Betriebsergebnis erwartet.

Die Aktie der Telefónica Deutschland Holding AG wird seit dem 30. Oktober 2012 an der Börse in Deutschland gehandelt. Der Ausgabekurs betrug 5,60 Euro. An Telefónica Deutschland hält der spanische Mutterkonzern Telefónica S.A. 69,2 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de